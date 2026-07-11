Erling Haaland i jego dziewczyna Isabel Haugseng Johansen. "To ona mnie poderwała"

Erling Haaland i jego dziewczyna Isabel Haugseng Johansen

Erling Haaland i Isabel Haugseng Johansen pochodzą z małego norweskiego miasteczka Bryne, gdzie poznali się jako dzieci w akademii lokalnego klubu Bryne FK. Oboje dzielili pasję do piłki nożnej – Isabel grała w drużynie kobiecej, a Erling szybko stawał się gwiazdą. Związek pary rozpoczął się około 2021 roku, gdy piłkarz przeniósł się z Norwegii do Niemiec, żeby grać w Borussii Dortmund. Jak sam Haaland wspominał w wywiadach, to Isabel wysłała mu pierwszą wiadomość.

- Wysłała mi wiadomość. To ona mnie poderwała, a nie na odwrót - wyjawił bez ceregieli Erling Haaland.

Erling Haaland i jego dziewczyna Isabel Haugseng Johansen. Kim jest piękna ukochana norweskiego napastnika?

Mimo rosnącej sławy piłkarza, para trzyma życie prywatne z dala od fleszy. Isabel wspiera partnera na trybunach podczas ważnych meczów, w tym na Mundialu. Zapytany o wymarzony wieczór we dwoje, Ering Haaland odpowiada:

- Zostajemy w domu i ja gotuję kolację. To pewnie zabrzmi dla niej trochę żenująco, ale ona lubi grać w gry wideo. Dlatego gramy razem w Minecrafta. Siedzimy i budujemy domy i takie tam rzeczy. Albo wracamy do Bryne i zamawiamy kebaby - zdradził piłkarz.

W grudniu 2024 roku para powitała na świecie pierwszego syna, co jeszcze bardziej scementowało ich więź.

GALERIA: Isabel Haugsen Johansen, piękna dziewczyna Erlinga Haalanda

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Erling Haaland DZIEWCZYNA. Kim jest Isabel Haugsen Johansen?

Urodzona 15 lipca 2004 roku Isabel Haugseng Johansen jest o cztery lata młodsza od Erlinga Haalanda. Po zakończeniu kariery piłkarskiej jest aktywna na Instagramie, gdzie dzieli się podróżami, gotowaniem i codziennym życiem.

- Chcę chronić swoją rodzinę, ale jednocześnie chcę, żeby ludzie mieli okazję lepiej mnie poznać i dowiedzieć się, kim naprawdę jestem. Wtedy wyzwaniem staje się wyznaczenie granic między tym, co prywatne, a tym, co nie - powiedziała w jednym z wywiadów.

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To typowa „dziewczyna z sąsiedztwa” – naturalna i lojalna. Nie szuka rozgłosu, a jej wsparcie jest dla Eringa Haalanda bezcenne. Razem grają w gry wideo, spędzają czas w Norwegii i cieszą się prostymi chwilami. W świecie, gdzie gwiazdy futbolu często zmieniają partnerki, ich historia pokazuje, że prawdziwa miłość może zacząć się na lokalnym boisku i przetrwać największe sukcesy. Haaland wielokrotnie podkreślał, jak ważne jest dla niego, że Isabel rozumie piłkarski świat. To nie tylko partnerka, ale przyjaciółka i matka jego dziecka. Ich związek to jeden z najpiękniejszych przykładów norweskiej skromności w świecie wielkiego futbolu.