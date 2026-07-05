Erling Haaland i jego dziewczyna Isabel Haugseng Johansen. Kim jest piękna ukochana norweskiego napastnika?

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-05 22:08

Erling Haaland, jeden z najskuteczniejszych napastników świata, grający dla Manchester City i reprezentacji Norwegii, od lat jest w szczęśliwym związku z Isabel Haugseng Johansen. Zobaczcie zdjęcia zjawiskowej brunetki.

Erling Haaland i Isabel Haugseng Johansen pochodzą z małego norweskiego miasteczka Bryne, gdzie poznali się jako dzieci w akademii lokalnego klubu Bryne FK. Oboje dzielili pasję do piłki nożnej – Isabel grała w drużynie kobiecej, a Erling szybko stawał się gwiazdą. Związek pary rozpoczął się około 2021 roku. Jak sam Haaland wspominał w wywiadach, to Isabel wysłała mu pierwszą wiadomość – ona „sprawdziła” jego, a nie odwrotnie. Mimo rosnącej sławy Haalanda, para trzyma życie prywatne z dala od fleszy. Isabel wspiera partnera na trybunach podczas ważnych meczów, w tym na Mundialu.

Erling Haaland DZIEWCZYNA. Kim jest Isabel Haugsen Johansen?

Urodzona 15 lipca 2004 roku Isabel Haugseng Johansen jest o cztery lata młodsza od Erlinga Haalanda. Po zakończeniu kariery piłkarskiej jest aktywna na Instagramie, gdzie dzieli się podróżami, gotowaniem i codziennym życiem. W grudniu 2024 roku para powitała na świecie pierwszego syna, co jeszcze bardziej scementowało ich więź.

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Isabel Haugsen Johansen to typowa „dziewczyna z sąsiedztwa” – naturalna i lojalna. Nie szuka rozgłosu, ale jej wsparcie jest dla Haalanda bezcenne. Razem grają w Minecrafta, spędzają czas w Norwegii i cieszą się prostymi chwilami. W świecie, gdzie gwiazdy futbolu często zmieniają partnerki, ich historia pokazuje, że prawdziwa miłość może zacząć się na lokalnym boisku i przetrwać największe sukcesy. Haaland wielokrotnie podkreślał, jak ważne jest dla niego, że Isabel rozumie piłkarski świat. To nie tylko partnerka, ale przyjaciółka i matka jego dziecka. Ich związek to jeden z najpiękniejszych przykładów norweskiej skromności w świecie wielkiego futbolu.

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GALERIA: Isabel Haugsen Johansen, piękna dziewczyna Erlinga Haalanda

Erling Haaland w smokingu i uśmiechnięta Isabel Haugseng Johansen. O ich relacji przeczytasz na SE.
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