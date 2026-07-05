Ponad 100 tysięcy Świadków Jehowy na polskich stadionach. Przynieśli nawet baseny! "Szczęście bez końca"

Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy na stadionie Legii Warszawa

Dla Świadków Jehowy był to niezwykły weekend. W Polsce odbyło się dziewięć wielkich kongresów przedstawicieli tego ruchu religijnego, a na całym świecie ponad 6 tysięcy! 19 z nich miało międzynarodowy charakter, w tym ten odbywający się na stadionie Legii Warszawa. W Polsce uroczystości odbywały się też m.in. na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie pojawiło się niemal 38 tys. ludzi. Łącznie na polskich stadionach i innych obiektach na kongresach Świadków Jehowy pojawiło się 125 tys. osób. Na płycie boisk ustawione były baseny, w których chrzczono nowych wyznawców.

Kongresy Świadków Jehowy w dziewięciu lokalizacjach w Polsce

Przewodnie hasło kongresów brzmiało: "Szczęście bez końca". - Program zawiera ponadczasowe i wartościowe rady z Biblii, która o szczęściu wypowiada się wielokrotnie – tłumaczył regionalny rzecznik Świadków Jehowy, Mateusz Loranty. W trakcie uroczystości nie brakowało rozmaitych przemówień i projekcji materiałów wizualnych. W Warszawie - z racji międzynarodowego charakteru Kongresu Świadków Jehowy - zobaczyć można było wiele osób z zagranicy. Tylko pierwszego dnia było ich około 7 tysięcy. Poza Warszawą i Chorzowem kongresy odbyły się w Gdańsku i Sopocie, Wrocławiu, Szczecinie, Lublinie, Poznaniu, Koszalinie i Olsztynie. Rzecznik polskich Świadków Jehowy nie krył radości z powodu wyróżnienia stolicy Polski.

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Każde z miast-gospodarzy staje się na kilka dni miejscem radosnych i budujących spotkań tysięcy ludzi reprezentujących różne kultury, języki i kraje. Cieszymy się, że dzięki otwartości władz miasta, lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców, w 2026 roku właśnie Warszawa znalazła się w tym wyjątkowym gronie

– mówił Łukasz Post, cytowany przez portal warszawa.naszemiasto.pl.

Zdjęcia z kongresów Świadków Jehowy w Polsce prezentujemy w galerii

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