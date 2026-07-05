Tysiące uczestników podczas spotkania Świadków Jehowy. Mamy masę zdjęć ze Stadionu Śląskiego

Kongres Świadków Jehowy w Chorzowie. Trzy tysiące ochotników przygotowało obiekt

Rozmach całego przedsięwzięcia można było zauważyć znacznie wcześniej, zanim w ogóle doszło do startu. Przez wiele dni Superauto.pl Stadion Śląski w Chorzowie tętnił życiem, a wszystko dzięki zaangażowaniu rzeszy ochotników. W przygotowaniach brało udział aż 3000 wolontariuszy, nierzadko pojawiających się całymi rodzinami, pracujących bez wytchnienia, aby obiekt mógł przyjąć tłumy odwiedzających. Do ich głównych obowiązków należało staranne uprzątnięcie trybun, ustawienie odpowiedniego oznakowania czy organizacja niezbędnych punktów obsługi informacyjnej. Największym wyzwaniem technicznym było natomiast poprawne skonfigurowanie systemu audiowizualnego, który pozwolił na równoległą transmisję programu aż w trzech językach na sześciu gigantycznych telebimach.

Jak wytłumaczył regionalny rzecznik Świadków Jehowy, Mateusz Loranty, specjalnie wybrane hasło przewodnie zgromadzenia – „Szczęście bez końca” – perfekcyjnie oddaje cel tego wielkiego spotkania. „Program zawiera ponadczasowe i wartościowe rady z Biblii, która o szczęściu wypowiada się wielokrotnie” – poinformował Loranty. Podczas trwania całego kongresu zaprezentowano mnóstwo przemówień i projekcji materiałów wizualnych, pokazujących w jaki sposób nauki Jezusa płynące z Kazania Na Górze dają się zastosować w codziennych realiach. Wyraźnie podkreślano, że autentyczne poczucie szczęścia nie zależy jedynie od konkretnych zbiegów okoliczności, ale głównie od zaangażowania człowieka i stosowania w praktyce biblijnych drogowskazów. Zebrani uczestnicy mogli również obejrzeć premierowe fragmenty najnowszej serii zatytułowanej „Dobra nowina według Jezusa”.

Chrzest Świadków Jehowy na Stadionie Śląskim. Akt wiary 182 nowych osób w Chorzowie

To właśnie w sobotę miał miejsce niezwykle wzruszający fragment całego wydarzenia – uroczysty chrzest, do którego przystąpiło 182 nowych wiernych. Podjęcie tej ważnej decyzji, co zaznaczył rzecznik, poprzedzały bardzo wnikliwe studia nad tekstami biblijnymi i wprowadzenie w życie konkretnych zasad postępowania. Sam chrzest w formie publicznej zrealizowano przez całkowite zanurzenie w wodzie, co według zapewnień organizatorów, idealnie naśladuje formę, w jakiej ochrzczony był Jezus. W tym celu na chorzowskim obiekcie, w rejonie bieżni, zamontowano dwa duże baseny. Swoją unikalną drogą podzielił się 40-letni Denis, jeden z mężczyzn, którzy właśnie przyjęli wiarę. „Chciałem żyć naprawdę szczęśliwie, ale nie wiedziałem jak to zrobić” – wyznał nowo ochrzczony Denis. Odkąd zetknął się ze społecznością Świadków Jehowy i zagłębił w nauki Biblii, jego codzienne funkcjonowanie całkowicie się zmieniło. „Odkąd zacząłem tą wiedzę stosować w swoim życiu wszystko się pozmieniało – mam lepsze relacje z rodziną, zmieniłem styl życia, więc przestałem niszczyć swoje zdrowie, a stając się Świadkiem Jehowy zyskałem szczerze kochających mnie współwyznawców na całym świecie” – podsumował 40-latek.

Wielkie kongresy Świadków Jehowy w całym kraju zebrały ogromne tłumy

Warto pamiętać, że Chorzów stanowił tylko jeden z punktów na mapie, w którym zorganizowano te wielkie zgromadzenia. Osoby starsze lub chore, które nie mogły pojawić się fizycznie na trybunach, otrzymały pełny dostęp do transmisji internetowej. Z tej wygodnej opcji w samą sobotę skorzystało aż 10 891 osób. Sumując ich z tymi przebywającymi bezpośrednio na Stadionie Śląskim, ostateczna liczba odbiorców w chorzowskiej lokalizacji zatrzymała się na poziomie 37 698 zebranych. Biorąc pod uwagę cały ubiegły weekend, aż ponad 125 tysięcy osób w dziewięciu polskich miastach obserwowało z bliska kongresy Świadków Jehowy, a spora część poszczególnych przemówień była transmitowana. Ostatni dzień, czyli niedziela, w dużej mierze kładła nacisk na konkretne rady w utrzymaniu nadziei oraz autentycznego szczęścia mimo trudnych wyzwań współczesnego świata. Dzień zwieńczył publiczny wykład o tytule „Czy znalazłeś skarb?”. Wzięcie udziału w tych kongresach było w stu procentach darmowe, a wszelkie informacje organizacyjne zawsze udostępniane są na stronie internetowej jw.org.

Świadkowie Jehowy uchodzą za jednych z najpotężniejszych na świecie organizatorów bezpłatnych kongresów. Społeczność Świadków na całym globie wynosi dziś ponad 9 milionów aktywnych wyznawców rozsianych po 239 państwach. Ich funkcjonowanie w Polsce ma bardzo długie tradycje, trwające już od 1891 roku, a współcześnie są trzecią co do wielkości grupą religijną w kraju, liczącą ponad 114 tysięcy osób.

Poniżej prezentujemy obszerną galerię, na której można zobaczyć, jak od kulis przebiegał tegoroczny kongres zorganizowany na Superauto.pl Stadionie Śląskim.

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