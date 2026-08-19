Całe osiedle łapie papużkę. Sprytne stworzenie nie daje za wygraną

Przemysław Gluma
Przemysław Gluma
eitor
2026-08-19 16:47

Ta sympatyczna papuga zwiała z domu i ani myśli wrócić. Uciekinierka mieszka na os. Tysiąclecia w Katowicach. Sprytne stworzenie wykorzystało chwilę nieuwagi właścicieli, bo wyleciało z klatki w świat. Teraz próbują ją schwytać mieszkańcy osiedla, ale na razie papuga jest sprytniejsza.

Papuga bohaterką osiedla w Katowicach!

Papuga nimfa stała się bohaterką internetowych forów dyskusyjnych związanych z os. Tysiąclecia. Internauci nazwali ja Kasia. Wiadomo, że zwiała już nieco ponad 2 tygodnie temu, a widziano ją po raz ostatni raptem wczoraj. O czym zaświadczają zdjęcia zrobione przez ludzi, którzy mieli okazję ją spotkać. Papuga korzysta z letniej pogody i wyraźnie widać, że czuje się za pan brat ze swojskimi gołębiami, bo często widać ją w ich towarzystwie, wspólnie biesiadujących.

Jednakże wszelkie podjęte do tej pory próby złapania ptaszka spaliły na panewce. Kasia jest czujna i nie daje się podejść. Niektórzy podziwiają zdolności przetrwania papużki Kasi:

"Jak przez tydzień przeżyła i ptaki jej nie zadziobały, to nie jest papużka. To jest prawdziwy surwiwalowy Parrot terminator", "Ta papuga jest ewenementem, że od tak długiego czasu daje radę i inne ptaki jej nie atakują." "Nie wiem, o co chodzi, ale te gołębie mówią do niej szefie" - piszą internauci w swoich komentarzach.

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