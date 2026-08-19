Jej mocny głos zostanie ze mną. Pani Wandziu, po drugiej stronie spotka Pani swoich przyjaciół

Zuzanna Sekuła
Konsultacja: Zuzanna Sekuła
Izabela Kraj
Izabela Kraj
2026-08-19 12:18

Są takie odejścia, po których człowiek ma wrażenie, że wraz z jednym człowiekiem ubywa kawałek świata. Nie dlatego, że odszedł ktoś sławny. Nie dlatego, że historia straciła swojego świadka. Dlatego, że nagle robi się jakby ciszej. Jakby z warszawskiej ulicy zniknął znajomy, donośny głos.

  • Była żołnierką Powstania Warszawskiego, psycholożką i nauczycielką, ale także strażniczką pamięci o tych, którzy zginęli.
  • Jej gniew nigdy nie był pustą złością - wynikał z troski o Warszawę, Polskę, słabszych i młodych.
  • Do ostatnich dni przypominała, że pamięć ma sens wtedy, gdy uczy nas odpowiedzialności za drugiego człowieka.
Wanda Traczyk-Stawska w 79. rocznicę rzezi Woli mówi o przyjaźni do Niemców

Polecany artykuł:

Zmarła bohaterka Powstania Warszawskiego! Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat

Nigdy nie odpuszczała

18 sierpnia przyniósł smutną wiadomość - odeszła Wanda Traczyk-Stawska ps. „Pączek”. Miała 99 lat. Dziewczyna z wojny, żołnierka Powstania Warszawskiego, psycholożka, nauczycielka, opiekunka pamięci o poległych. A dla wielu z nas po prostu: Pani Wandzia. Ta, która potrafiła mówić do tłumu tak, że nagle każdy czuł się osobiście odpowiedzialny za Polskę. Ta, która wywalczyła pamięć o cywilnych ofiarach Powstania Warszawskiego, ustawienie Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców na Woli. Ta, która kilka lat temu nie przebierając w słowach zganiła Roberta Bąkiewicza.

Mam przed oczami jej sylwetkę - krępą, niewysoką, a przecież jakąś niezwykle silną. Poznałam panią Wandzię prawie 30 lat temu. Pierwszy kontakt miałyśmy przez telefon. Byłam wtedy początkującą dziennikarką „Expressu Wieczornego” i po prostu odebrałam redakcyjny telefon. Mocny kobiecy głos zażądał rozmowy z redaktorem, który pisze o historii Warszawy, a gdy nieopatrznie zapytałam, „ale o co chodzi?” Pani Wandzia przedstawiła się i wyrzuciła z siebie salwę słów jak z karabinu, z pretensją, dlaczego nikt z redakcji nie napisał o Pomniku Polegli Niepokonani?! Mówiła o krzyżach, kotwicy, koronie… Czułam, że krzyczy na mnie (choć byłam wtedy bogu ducha winna). Potem, gdy już się poznałyśmy osobiście, rozpoznałam, że to był zaledwie „delikatny atak”. To był ten charakterystyczny ton, w którym gniew nigdy nie był pustą złością, był troską. O Warszawę. O Polskę. O słabszych. O młodych. O cywilne ofiary Powstania, ale też tych, którzy nie potrafili sami się upomnieć o swoje prawa. I o tych, których już nie było.

Wanda Traczyk-Stawska
Galeria zdjęć 4

„Ja od 1947 roku wykonuję rozkaz”

Pani Wandzia nie odpuszczała. Wandzie Traczyk-Stawskiej nigdy nie było wszystko jedno. Wymagała zaangażowania. Domagała się konkretów: „Przyjdzie pani? O której? Do zobaczenia! Pokażę, co trzeba zrobić na Cmentarzu Powstańców Warszawskich” - tak się umówiłyśmy na pierwsze spotkanie. Potem usłyszałam to, co słyszeli wszyscy, gdy ją poznali: - Ja od 1947 r. wykonuję roku rozkaz, który brzmiał: „odnaleźć poległych kolegów, z pierwotnych mogił, płytkich wykopanych i zaginionych” - tłumaczyła swoje zaangażowanie. Myślałam wtedy: ileż ta kobieta ma energii! A ona tą energią zarażała!

Przez lata obserwowałam, jak była skuteczna i waleczna. Dla mnie była bohaterką - czasów wojny i czasów pokoju. Całe jej życie było opowieścią o tym, że pamięć nie jest po to, żeby rozdrapywać rany. Pamięć ma nas uczulać na cudze cierpienie. Nie znosiła wielkich słów, ale jak motto brzmią dziś jej słowa: „Jak się człowiek bije o godność, o prawo do życia w godności, to może góry przenosić!”.

Ostatni raz przemówiła na Woli

Jej mocny głos zostanie ze mną. Spotykałyśmy się co roku na uroczystościach na Woli. Niestety, na ostatnich jej zabrakło, już głównie leżała w łóżku. Choć jej ciało było słabe, Muzeum Powstania Warszawskiego nagrało na tegoroczną uroczystość wypowiedź Pani Wandy. I 5 sierpnia przemówiła przed pomnikiem Polegli Niepokonani po raz ostatni. - Oni oddali wszystko, co najcenniejsze ma człowiek. Życie mamy jedno, jedyne - słyszeliśmy ten charakterystyczny mocny głos.

Wierzę, że gdzieś tam, po drugiej stronie spotka Pani swoich przyjaciół. Tych, których zachowała Pani w pamięci Warszawy. I że wreszcie nie trzeba będzie już nikogo upominać, przekonywać, prosić o pamięć.

Izabela Kraj

Polecany artykuł:

Jest żywą legendą Powstania Warszawskiego. Wanda Traczyk-Stawska kończy 99 lat
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POWSTANIE WARSZAWSKIE
WANDA TRACZYK-STAWSKA