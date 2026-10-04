Ukradł defibrylator z ośrodka pomocy. Złodzieja pogrążyli mieszkańcy

Złodziej wyniósł defibrylator z radzymińskiego OPS-u w nocy z 30 września na 1 października.

Internauci i mieszkańcy zidentyfikowali sprawcę na podstawie opublikowanego zdjęcia i powiadomili służby.

Funkcjonariusze ujęli 33-latka na terenie powiatu wołomińskiego. Mężczyźnie grozi odpowiedzialność karna za kradzież.

Kradzież defibrylatora AED w Radzyminie

Zuchwała kradzież miała miejsce na przełomie września i października w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie. Łupem złodzieja padł defibrylator AED. Jego zniknięcie pozbawiło lokalną społeczność dostępu do sprzętu ratującego życie w krytycznych momentach, kiedy liczy się każda sekunda.

Mieszkańcy Radzymina rozpoznali sprawcę kradzieży

Po upublicznieniu zdjęć podejrzanego okoliczni mieszkańcy nie pozostali bierni i szybko zidentyfikowali mężczyznę, przekazując cenne wskazówki mokotowskim stróżom prawa. Mundurowi udali się pod wskazany adres, jednak 33-latek zdążył już opuścić to miejsce. Policjanci rozpoczęli intensywne weryfikowanie kolejnych tropów w celu ustalenia jego aktualnej kryjówki.

Zatrzymanie 33-latka przez mokotowskich wywiadowców

Dochodzenie ostatecznie zaprowadziło funkcjonariuszy do jednej z miejscowości w powiecie wołomińskim. To właśnie tam udało się ostatecznie zlokalizować i zatrzymać poszukiwanego 33-latka. Mężczyzna usłyszy zarzuty związane z kradzieżą ratującego życie sprzętu medycznego, a o wymiarze kary zadecyduje wkrótce wymiar sprawiedliwości.