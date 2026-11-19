7 listopada około godz. 15 na krakowskim Rynku Głównym zamachowiec zabił sześć osób i ranił 15, strzelając do przechodniów.

Zamachowiec przyjechał z Ostrowca Świętokrzyskiego najkrótszą trasą (DK42, S7), zatrzymując się po drodze tylko raz. Na Stare Miasto wjechał ulicą Szczepańską, a nie Sławkowską, jak wcześniej podawano.

W rodzinnym domu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim śledczy znaleźli ciała jego rodziców i siostry.

Trasa zamachowca. Tak dotarł na Rynek Główny

Śledczy z Prokuratury Krajowej krok po kroku zrekonstruowali drogę, którą pokonał napastnik ze swojego rodzinnego Ostrowca Świętokrzyskiego. Jak ustalił portal Wirtualna Polska, 24-latek zdecydował się na najkrótsze możliwe połączenie i nie błądził po drodze. Informacje te oficjalnie potwierdziły już organy ścigania, wskazując konkretne arterie, którymi poruszał się sprawca tej niewyobrażalnej tragedii.

– Sprawca poruszał się najkrótszą trasą z miejsca swojego zamieszkania w Ostrowcu do Krakowa, tj. drogą krajową 42 Ostrowiec–Starachowice, a następnie drogą S7 do Krakowa – przekazał w rozmowie z Wirtualną Polską prokurator Eryk Stasielak, naczelnik krakowskiego wydziału Prokuratury Krajowej.

Z policyjnych analiz wynika również, że podczas całej podróży młody mężczyzna zatrzymał się tylko jeden raz. Choć śledczy wiedzą, gdzie doszło do tego postoju, ze względu na dobro toczącego się postępowania nie chcą na razie zdradzać lokalizacji. Wiadomo jednak, że krótka przerwa nie opóźniła jego dotarcia do celu, a sam sprawca działał w sposób niezwykle zdeterminowany.

Ostatnie minuty przed atakiem. Kamery nagrały trasę zamachowca

Dzięki precyzyjnej analizie miejskiego monitoringu w stolicy Małopolski, śledczym udało się odtworzyć niemal co do minuty ostatnie chwile przed oddaniem pierwszych strzałów. Zabezpieczone nagrania pokazują, że samochód napastnika pojawił się w ścisłym centrum Krakowa tuż przed godziną 15:00. O godzinie 14:51 pojazd został zarejestrowany przez kamerę zlokalizowaną przy alei Słowackiego, a zaledwie cztery minuty później, o 14:55, auto przejechało przez Plac Biskupi.

Najbardziej zaskakujące są jednak ustalenia dotyczące bezpośredniego wjazdu na płytę Rynku Głównego. Dotychczas powszechnie sądzono, że napastnik dostał się tam ulicą Sławkowską. Prawda okazała się jednak zupełnie inna. Jak informuje Wirtualna Polska, zamachowiec wjechał na krakowski Rynek ulicą Szczepańską, a ogień z broni palnej otworzył dopiero u zbiegu Rynku i ulicy Sławkowskiej.

Dziewczynka stanęła na linii ognia zamachowca

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