Nowa atrakcja turystyczna w Zakopanem na Polanie Szymoszkowej

Lokalizacją dla tego nowoczesnego obiektu stała się Polana Szymoszkowa, położona tuż obok Bachleda Hotelu Kasprowy i chętnie odwiedzanej przez narciarzy trasy zjazdowej. Jeszcze do niedawna turyści korzystali w tym punkcie z otwartego kąpieliska działającego tylko w sezonie, ale dawny basen zlikwidowano na rzecz znacznie większej inwestycji.

Całe przedsięwzięcie funkcjonuje pod szyldem Bachleda Termy Kasprowy. Inwestorzy stawiają na całoroczny ośrodek rekreacyjny, który zapewni wczasowiczom rozrywkę podczas letnich urlopów oraz zimowych wyjazdów. Dodatkową zaletą przyciągającą gości ma być bezpośrednie sąsiedztwo stoku narciarskiego.

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Bachleda Termy Kasprowy za 400 mln zł. Trwają zaawansowane prace budowlane

Rozmach zaplanowanych prac budowlanych robi ogromne wrażenie. Całkowity budżet szacuje się na około 400 mln zł, przy czym sam kontrakt podpisany z generalnym wykonawcą, czyli spółką Polimex Mostostal, opiewa na kwotę 384,9 mln zł netto. Zgodnie z projektem powierzchnia użytkowa nowego kompleksu wyniesie około 47 tys. m kw.

Roboty na terenie inwestycji idą obecnie pełną parą. Najnowsze informacje potwierdzają, że nawet pojawienie się pierwszego śniegu nie zatrzymało pracujących tam ekip budowlanych.

Jakie atrakcje zaoferują Bachleda Termy Kasprowy na Podhalu?

Ośrodek Bachleda Termy Kasprowy ma wykraczać daleko poza standardy zwykłej pływalni. Architekci podzielili całe wnętrze na kilka odrębnych sektorów, dzięki czemu odpowiednią przestrzeń znajdą tu fani wodnego szaleństwa oraz goście szukający wyciszenia.

Projekt nowego kompleksu obejmuje między innymi następujące elementy.

• Strefę rekreacyjną wyposażoną w liczne niecki basenowe, zjeżdżalnie, udogodnienia dla najmłodszych oraz baseny ze sztuczną falą.

• Strefę wypoczynku oferującą znacznie spokojniejsze baseny, stanowiska do hydromasażu i specjalne miejsca do relaksu.

• Saunarium VIP dla najbardziej wymagających gości.

• Baseny zewnętrzne pozwalające na kąpiel pod gołym niebem.

• Strefę fitness i rehabilitacji stworzoną z myślą o zdrowiu i aktywności fizycznej.

• Zaplecze gastronomiczne obsługujące odwiedzających.

Bachleda Termy Kasprowy to nie tylko kolejna inwestycja turystyczna — to symboliczny krok w przyszłość Zakopanego i całego Podhala. Łączy naturę z nowoczesnością, tradycję z innowacją, a lokalną gościnność z światowym standardem. Ten imponujący kompleks wpisuje się w nowy etap rozwoju Zakopanego — jako nowoczesnego, ekologicznego i całorocznego kurortu na miarę XXI wieku - czytamy na stronie kasprowy.pl.

Kiedy otwarcie kompleksu Bachleda Termy Kasprowy w Zakopanem?

Turyści muszą jednak uzbroić się w cierpliwość przed pierwszą wizytą w tym miejscu. Aktualny plan prac zakłada, że cały obiekt zostanie oddany do użytku pod koniec 2028 roku. Zanim to nastąpi, firmy wykonawcze muszą sfinalizować roboty konstrukcyjne, wdrożyć potrzebne systemy instalacyjne i w pełni przystosować budynek na przyjęcie wczasowiczów.