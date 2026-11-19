Krzeszowice w Małopolsce walczą o powrót na mapę uzdrowisk

Plany te dotyczą mających długie tradycje lecznicze Krzeszowic na terenie województwa małopolskiego. Przez wiele dekad do tego miasta zjeżdżali goście, którzy szukali relaksu oraz chcieli skorzystać z tamtejszych wód o właściwościach zdrowotnych. Ten rozdział w dziejach miejscowości został jednak zamknięty w 1967 roku wraz z formalną utratą praw uzdrowiska.

Teraz ta koncepcja znów staje się aktualna. Samorządowcy z Krzeszowic zamierzają na nowo sięgnąć po naturalne zasoby swojego regionu i przygotować grunt pod rozwój działalności leczniczej. Ich celem nie jest samo odzyskanie prestiżowego miana uzdrowiska, lecz także stworzenie od podstaw odpowiedniego zaplecza do obsługi przyjezdnych kuracjuszy.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

TOP 10 uzdrowisk w Polsce

11

Historia uzdrowiska w Krzeszowicach sięga XVII wieku

Tradycje związane z leczeniem w Krzeszowicach mają już kilkaset lat. O tamtejszych wodach mineralnych wiedziano jeszcze w XVII stuleciu, ale zorganizowane lecznictwo zaczęło tam funkcjonować u schyłku XVIII wieku. Największy rozkwit miejscowość przeżywała w kolejnym stuleciu. To właśnie w XIX wieku zbudowano w Krzeszowicach infrastrukturę uzdrowiskową, co uczyniło z miasta jeden z kluczowych kurortów w całym regionie.

Nowe inwestycje w Krzeszowicach. W planach park zdrojowy i zakład przyrodoleczniczy

Lokalne władze zamierzają oprzeć swój projekt na największych atutach Krzeszowic. Fundamentem mają być wieloletnie tradycje oraz naturalne wody lecznicze. Przywracanie miastu jego dawnej roli kurortu zostało jednak rozpisane na kilka etapów.

W pierwszej kolejności samorząd zamierza starać się o przyznanie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej. Wymaga to jeszcze dopełnienia szeregu procedur, wśród których znajduje się między innymi wytyczenie specjalnych stref uzdrowiskowych. Dopiero po zamknięciu spraw formalnych ruszą inwestycje tworzące bazę dla przyszłych kuracjuszy.

Wstępne założenia obejmują stworzenie parku zdrojowego oraz budowę zakładu przyrodoleczniczego. Samorząd chce także wskazać działki pod przyszłą budowę domów zdrojowych.

Burmistrz podaje możliwy termin utworzenia uzdrowiska w Krzeszowicach

Osoby liczące na szybki wyjazd do wód w Krzeszowicach muszą uzbroić się w cierpliwość. Przedstawiciele miasta otwarcie przyznają, że czeka ich mnóstwo wyzwań, a cała procedura jest czasochłonna i wymaga starannych przygotowań. Według szacunków, które przedstawił burmistrz Wacław Gregorczyk, starania o pełny status uzdrowiska mogą potrwać około 10 lat.