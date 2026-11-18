Robert Makłowicz w Krynicy-Zdroju. Krytyk przetestował lokalne wody mineralne

W odcinku swoich krajowych wypraw Robert Makłowicz pokazał widzom uroki Krynicy-Zdroju. Dla znanego podróżnika był to zarazem powrót w dobrze znane strony, ponieważ w czasach dzieciństwa przyjeżdżał w te okolice wspólnie ze swoimi rodzicami.

Głównym tematem tej wizyty stały się słynne od wielu pokoleń krynickie wody mineralne. Dziennikarz udał się do lokalnej pijalni, gdzie skosztował między innymi wody Jan oraz słynnego Zubera. Całej degustacji miejscowych specjałów towarzyszyły pełne charakterystycznego humoru komentarze Makłowicza, który na bieżąco oceniał smak próbowanych wód i dzielił się swoimi wrażeniami.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tak wygląda Krynica-Zdrój [ZDJĘCIA]

12

Krynica-Zdrój w Beskidzie Sądeckim przyciąga tłumy kuracjuszy

Otoczona lasami oraz górskimi szczytami Krynica-Zdrój leży w dolinie potoku Kryniczanka na terenie Beskidu Sądeckiego. Ten jeden z najpopularniejszych polskich kurortów uzdrowiskowych każdego roku gości rzesze kuracjuszy przyjeżdżających tu na wypoczynek.

Największe atrakcje w Krynicy-Zdroju. Co warto tam zobaczyć?

Osoby odwiedzające Krynicę-Zdrój mogą liczyć na wiele ciekawych miejsc i rozrywek, a do najważniejszych z nich należą:

• Ścieżka w koronach drzew oraz wieża widokowa na terenie kompleksu Słotwiny Arena,

• Góra Parkowa,

• szczyt Jaworzyna Krynicka,

• krynicki deptak, czyli Bulwary Dietla, wraz z Pijalnią Główną,

• mieszczące się w Willi Romanówka Muzeum Nikifora,

• lokalna sankostrada.

Popularne uzdrowiska w Małopolsce. Które kurorty cieszą się uznaniem?

Małopolska słynie z licznych miejscowości uzdrowiskowych, które niezmiennie od lat przyciągają kuracjuszy ze wszystkich zakątków kraju. O ich popularności decyduje szeroki wachlarz zabiegów rehabilitacyjnych i leczniczych, a także górski klimat, dostępność naturalnych wód mineralnych oraz bardzo malownicze położenie. Na liście najbardziej rozpoznawalnych kurortów w tym regionie znajdują się:

• Krynica-Zdrój,

• Muszyna,

• Szczawnica,

• Rabka-Zdrój,

• Piwniczna-Zdrój,

• Wysowa-Zdrój,

• Żegiestów-Zdrój,

• Wapienne,

• uzdrowisko Kraków-Swoszowice,

• Wieliczka.