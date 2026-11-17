Zwrot w sprawie losów ciała terrorysty, który zastrzelił dziewięć osób, a 15 ranił

Jednak to rodzina pochowa zamachowca z Krakowa! Są nowe ustalenia ws. pogrzebu Michała Oksińskiego.

– Potwierdzamy, że osoba z najbliższej rodziny Michała Oksińskiego zgłosiła chęć odebrania jego ciała. Konieczne jest jeszcze przeprowadzenie dodatkowych badań. Po ich zakończeniu ciało zostanie wydane do pochówku – poinformował „Super Express” prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.

Nieoczekiwany zwrot w sprawie pochówku zamachowca

Pojawiły się nowe informacje dotyczące pochówku zamachowca z Krakowa, który zmarł 9 listopada w szpitalu po strzelaninie z policjantami. 25-latek, który zastrzelił dziewięć osób, ma zostać pochowany na jednym z cmentarzy w okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego.

Dwa dni temu odbył się pogrzeb jego pierwszych ofiar – matki, ojca i siostry. Rodzina początkowo odmówiła odebrania ciała zabójcy z krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej. Jak informowaliśmy wczoraj, prezydent Krakowa Łukasz Gibała zasugerował złożenie wniosku o przekazanie zwłok na cele medyczne i naukowe.

Janusz, Renata i Magdalena spoczęli w Waśniowie. Przejmujący pogrzeb rodziny zamachowca z Krakowa:

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80-letnia babcia chce pochować wnuka. Rodzina jest podzielona

Jak dowiedziało się Radio ESKA ze źródeł zbliżonych do śledztwa, rodzina terrorysty była podzielona w kwestii przekazania jego ciała do Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

80-letnia babcia Michała Oksińskiego oraz jedna z jego cioć chcą pochować go na cmentarzu w okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego. Według nieoficjalnych informacji w rodzinie trwają jednak spory o to, czy na mogile powinna znaleźć się tabliczka z jego nazwiskiem, czy też zamachowiec ma spocząć anonimowo, w miejscu znanym wyłącznie najbliższym.

Co stanie się z ciałem krakowskiego zamachowca?

Przypomnijmy, że zgodnie z prawem prawo do pochówku Oksińskiego przysługuje uprawnionym członkom rodziny, w tym dalszym krewnym, jeśli osoby mające pierwszeństwo nie skorzystają z tego prawa. Gdyby nikt nie zdecydował się zorganizować pogrzebu, obowiązek ten mógłby przypaść Krakowowi.

Prezydent miasta Łukasz Gibała sprzeciwiał się takiemu rozwiązaniu, opowiadając się za przekazaniem ciała zabójcy na cele naukowe. Zgłoszenie się członka rodziny, który chce zorganizować pochówek, zmienia jednak sytuację.