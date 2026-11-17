Jan Bednarek znów zostanie ojcem. Jego żona była modelką

Jan Bednarek z powodu żółtych kartek nie był do dyspozycji selekcjonera Jana Urbana przy ustalaniu składu na mecz Rumunia - Polska. W spotkaniu ze Szwecją na szczęście trener już może będzie mógł skorzystać z defensora FC Porto, co - miejmy nadzieję - uporządkuje naszą grę w obronie. Popularny "Bedi" obecnie jednak żyje nie tylko futbolem. Reprezentant Polski spodziewa się bowiem swojego drugiego dziecka. Jego żona - Julia Bednarek - właśnie ogłosiła, że małżonkom urodzi się chłopiec. To się idealnie składa, bo para ma już córeczkę - Lilly (5.). Urodziła się ona jeszcze przed ślubem piłkarza i Julii, która ma za sobą karierę modelki. Do dziś Julia Bednarek wyróżnia się zjawiskową urodą i niesamowitą figurą, a jej piękne zdjęcia często są tematem rozmów w piłkarskich szatniach. W galerii prezentujemy takie fotki żony Jana Bednarka. Piękna z nich para!

Galeria: Julia Bednarek, żona Jana Bednarka

43

Historia miłości Jana Bednarka i Julii

Przyszli małżonkowie parą zostali w 2017 roku. Poznali się tak, jak wielu młodych ludzi w dzisiejszych czasach, czyli za pośrednictwem internetu. O początkach relacji z obrońcą kadry Julia Bednarek mówiła kiedyś w "Super Expressie".

Z Jankiem poznaliśmy się przez internet. Napisał do mnie na Snapchacie i tak się zaczęło. Zaczęliśmy codziennie ze sobą pisać, potem rozmawialiśmy na FaceTime, bo Janek był w Anglii (grał w Southampton - red.) a ja w Polsce. Ciężko było się spotkać... A pierwszy raz na żywo zobaczyłam go na meczu Polska - Kazachstan, gdzie najpierw poznałam jego menedżerów, następnie rodziców Janka i potem dopiero jego! Od razu zaiskrzyło i wiedzieliśmy, że jesteśmy dla siebie stworzeni. Nie ma większej miłości!

- wyznała z ekscytacją żona Jana Bednarka.