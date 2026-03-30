Jan Bednarek i jego piękna żona Julia. Oto zjawiskowa muza obrońcy reprezentacji Polski [ZDJĘCIA]

Michał Chojecki
2026-03-30 13:05

Jan Bednarek od lat może liczyć na wsparcie nie tylko kibiców, ale przede wszystkim swojej żony. Julia Bednarek (z domu Nowak) to jedna z najpiękniejszych polskich WAG's, jak nazywa się partnerki słynnych piłkarzy. Historia obrońcy reprezentacji Polski i zjawiskowej modelki zaczęła się dość nietypowo – przez internet.

  • Jan Bednarek i jego żona Julia to jedna z gorących par w polskim futbolu, a historia miłości rozpoczęła się w internecie.
  • Ich związek rozkwitł pomimo dzielącej ich odległości, a para doczekała się córki i hucznego wesela.
  • Poznaj szczegóły ich niezwykłej historii i zobacz zdjęcia pięknej żony polskiego piłkarza.

Jan Bednarek i Julia Nowak oficjalnie zostali parą w 2017 roku. Obrońca był już wtedy zawodnikiem angielskiego Southampton.

- Z Jankiem poznaliśmy się przez internet. Napisał do mnie na Snapchacie i tak się zaczęło. Zaczęliśmy codziennie ze sobą pisać, potem rozmawialiśmy na FaceTime, bo Janek był w Anglii a ja w Polsce. Ciężko było się spotkać... A pierwszy raz na żywo zobaczyłam go na meczu Polska - Kazachstan, gdzie najpierw poznałam jego menedżerów, następnie rodziców Janka i potem dopiero Jego! Od razu zaiskrzyło i wiedzieliśmy, że jesteśmy dla siebie stworzeni. Nie ma większej miłości! - opowiadała Julia Nowak "Super Expressowi".

W sierpniu 2021 roku na świat przyszła ich córka Lilly. Dwa lata później, w czerwcu 2022 roku, para wzięła ślub. Wesele odbyło się w malowniczym Gródku nad Dunajcem i było jednym z najgłośniejszych wydarzeń w polskim futbolu tamtego lata. Wśród gości nie zabrakło reprezentantów Polski i bliskich przyjaciół z boiska.

Julia Bednarek to nie tylko kochająca żona i mama. Z wykształcenia związana z marketingiem i mediami, w przeszłości pracowała jako modelka. Jest aktywna w social mediach, gdzie dzieli się fragmentami życia rodzinnego, podróżami i codziennością u boku piłkarza. Obecnie mieszkają w malowniczym Porto, po transferze Jana Bednarka z Southampton do drużyny "Smoków". Poniżej zdjęcia pięknej Julii Bednarek, żony polskiego obrońcy Jana Bednarka.

