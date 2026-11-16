Roxie Węgiel zagrała dla dzieci z Orlików w takim wdzianku! "Odważnie"

Roxie Węgiel regularnie udowadnia, że doskonale czuje się w swoim ciele i nie zamierza rezygnować z wyrazistego stylu. Nie inaczej było podczas jej niedawnego występu w Gdańsku. W piątek, 13 listopada, wokalistka uświetniła swoją obecnością wielki finał ogólnopolskiej akcji „Z Orlika na Stadion”, który odbył się na tamtejszym stadionie. Wydarzenie skierowane do utalentowanej piłkarsko młodzieży było doskonałą okazją do zaprezentowania największych hitów artystki. Jednak to nie tylko wokalne popisy Roxie stały się głównym tematem rozmów po koncercie. Piosenkarka postawiła na wyjątkowo drapieżny i dopasowany strój - na scenie pojawiła się w obcisłym, lateksowym kombinezonie z odważnym wycięciem na wzór body, w odcieniu, który sama określiła w mediach społecznościowych jako „butelkową zieleń”.

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Projekt kreacji był niezwykle śmiały – mocno wycięty krój eksponował biodra gwiazdy, a przed pokazaniem zbyt wiele chroniły ją jedynie nisko osadzone spodnie, uzupełnione o przyciągający wzrok, ozdobny pasek. Całość prezentowała się niczym prosto z teledysków światowych ikon popu, a dobrany kolor współgrał z piłkarskim charakterem imprezy dedykowanej dzieciom i młodzieży.

Kilka dni po występie Roksana podzieliła się w poniedziałek na swoim profilu na Instagramie serią zdjęć m.in. z gdańskiego koncertu. Jak zazwyczaj bywa w jej przypadku, pod publikacją natychmiast zrobiło się gorąco. Wśród fanów wokalistki nie brakowało komplementów i zachwytów nad jej figurą oraz sceniczną charyzmą. Pojawiły się jednak również bardziej sceptyczne głosy. „Odważnie” - pisali wprost zaskoczeni internauci.

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Niektórzy poszli o krok dalej, sugerując, że strój był nieadekwatny do okazji: „Po co takie stylizacje? Nie wystarczy sam talent?” – dopytywali. Mimo tych słów krytyki, w sieci zdecydowanie dominowały jednak pozytywne reakcje, a sama artystka po raz kolejny udowodniła, że potrafi skutecznie podgrzać atmosferę przy okazji swoich występów!

Więcej zdjęć Roxie Węgiel z głośnych koncertów i nie tylko znajdziesz w naszej galerii.