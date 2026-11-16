Niebywale zgrabne uda 48-letniej Mandaryny przyćmiły występ Jana Błachowicza. Co za figura!

"Taniec z Gwiazdami": Mandaryna zaprezentowała niebywale zgrabne nogi

Marta Wiśniewska, czyli Mandaryna, zanim zameldowała się w półfinale programu "Taniec z gwiazdami" musiała wystąpić w tercecie. Do jej stałego tanecznego partnera Krystiana Rzymkiewicza dołączył gość specjalny - były mistrz KSW i UFC - Jan Błachowicz. Zawodnik MMA zrobił dobre show i pokazał, że warto zwerbować go do udziału w kolejnej edycji widowiska. Ci ciekawe, gdyby to się udało, nie będzie od pierwszym mistrzem UFC, który startuje w "Tańcu z Gwiazdami". W bieżącej edycji bowiem o Kryształową Kulę walczyła Joanna Jędrzejczyk. Co prawda, odpadła już z show, ale pozostawiła po sobie dobre wrażenie, a widzowie do dziś wspominają rytmicznie wirujące na parkiecie ciało fighterki. Przed starem "TzG" niektórzy wymieniali Joannę Jędrzejczyk i Mandarynę jako faworytki do wygrania programu. Ta druga ciągle ma na to szanse. Jej niedzielne występy przyćmiły nawet Jana Błchowicza. Wszyscy zachwycają się niebywale zgrabnymi udami 48-letniej piosenkarki i generalnie całą figurą, której pozazdrościć jej może niejedna nastolatka. W galerii prezentujemy zdjęcia Mandaryny z programu "Taniec z Gwiazdami", na których doskonale widać jej odkryte ciało.

Galeria: Mandaryna i Jan Błachowicz w "Tańcu z Gwiazdami"

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Jan Błachowicz zachwycił jurorów programu "Taniec z Gwiazdami"

Występ tercetu Mandaryna - Jan Błachowicz - Kacper Rzymkiewicz został entuzjastycznie przyjęty nie tylko przez publiczność, lecz także przez jurorów. Trio otrzymało 38 punktów na 40 możliwych. Szczególnie Rafał Maserak nie krył swojego zachwytu.

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Powiem tak: takie występy też przechodzą do historii. Dlaczego? Ponieważ w jednej edycji mamy dwóch mistrzów. Najpierw była Joanna Jędrzejczyk, którą serdecznie pozdrawiamy, i dzisiaj mamy mistrza UFC, Janka Błachowicza. Dziękujemy też, że jesteś z nami. Ale powiem ci, że jak oglądają nas może jacyś reżyserzy, nie wiem, filmowi, serialowi, a dzisiaj taką odegrałeś rolę tutaj, to ja byłem w szoku

- komentował na gorąco juror.

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