Prześliczna tancerka z "Tańca z Gwiazdami" to żona piłkarza! O jej niesamowitych kształtach mówi się w piłkarskiej szatni

Bartosz Olszewski
likp
2026-10-26 11:27

Julia Suryś to jedna z najbardziej popularnych tancerek i trenerek w programie "Taniec z Gwiazdami". Kobieta słynie ze zjawiskowej urody i niesamowitych kształtów, a z racji tego, że jest od niedawna jest żoną piłkarza Marcina Stromeckiego, często mówi się o niej w piłkarskiej szatni. W galerii prezentujemy bardzo gorące zdjęcia Julii Suryś nie tylko z "Tańca z Gwiazdami".

Julia Suryś z "Tańca z Gwiazdami" to żona piłkarza. Niedawno wzięli ślub

Tancerka w programie "Taniec z Gwiazdami" i ówczesny zawodnik ŁKS Łomża (obecnie Marcin Stromecki gra we włoskim klubie Francavilla Calcio) stanęli na ślubnym kobiercu w czerwcu 2026. Jeszcze przed tym szczególnym dniem Julia Suryś ujawniła w rozmowie z "Halo, tu Polsat", że wesele będzie "typowo polskie, bez wielkich udziwnień". Podczas wspomnianego wywiadu tancerka zdradziła, jak wyglądało jej pierwsze spotkanie z Marcinem Stromeckim. Było ono dość nietypowe. 

Nie miałam okularów. Pomyliłam go z kolegą, ale stwierdziłam, że mega przystojny. Po czym później jak do mnie podszedł, okazało się, że nie ten, ale równie przystojny

- wyznała Julia Suryś, która w obecnej edycji "Tańca z Gwiazdami" występuje w parze z Piotrem Gumulcem. Duet ciągle jest w grze o Kryształową Kulę, a po odpadnięciu z show Joanny Jędrzejczyk sportowi kibice szczególnie mocno wspierają parę Suryś - Gumulec. Na pewno kciuki za żonę byłego kolegi z klubu trzymają też piłkarze ŁKS Łomża, a także kumple z piłkarskiej szatni we Włoszech. 

Julia Suryś ma zjawiskową urodę i niesamowite kształty. 

Generalnie Julia Suryś zapewne często jest tematem w piłkarskiej szatni. W końcu nieczęsto zdarza się, że żona gracza z niższych lig jest tak znaną postacią. Do tego wielkie wrażenie robią jej zjawiskowa uroda i niesamowite kształty. Gorące zdjęcia tancerki i trenerki w programie "Taniec z Gwiazdami" można obejrzeć w naszej galerii. Pokazujemy zarówno ujęcia z parkietu, jak i fotografie zrobione w bardziej prywatnych okolicznościach. 

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Galeria: Julia Suryś, tancerka "Tańca z Gwiazdami" i żona byłego piłkarza ŁKS Łomża

Tancerka Julia Suryś w okularach przeciwsłonecznych. Obok drugie ujęcie z zabawną miną. O gwieździe show przeczytasz na SE.
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Marcin Stromecki jest starszy od swoje słynnej żony o siedem lat. Piłkarz występujący obecnie na poziomie Serie D ma 32 lata, a Julia Suryś niedawno obchodziła swoje 25. urodziny. Zawodnik Francavillii Calcio w przeszłości grał m.in. w rezerwach Legii Warszawa, Zniczu Pruszków, Pogoni Siedlce Stomilu Olszyn i GKS Katowice.

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