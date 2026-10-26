Tragedia na Pomorzu! 79-latka zmarła po wybuchu butli gazowej, sprawę badają śledczy

Wybuch butli gazowej w Chełmku-Osadzie. Nie żyje 79-letnia kobieta

Do dramatycznego zdarzenia doszło 20 października w miejscowości Chełmek-Osada w województwie pomorskim. Około godziny 16:30 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego. Na miejsce skierowano liczne zastępy straży pożarnej oraz pozostałe służby ratunkowe.

Ze wstępnych informacji wynikało, że przyczyną pożaru była eksplozja pieca w jednym z mieszkań. Ogień rozprzestrzenił się na sąsiedni lokal. Sześć osób ewakuowało się z budynku, a jedna doznała poparzeń. Poszkodowanej udzielono pierwszej pomocy, a następnie przetransportowano ją do szpitala. Ewakuowani mieszkańcy przez dłuższy czas nie mogli wrócić do swoich mieszkań.

Jak się wkrótce okazało, przyczyną pojawienia się ognia w budynku był wybuch butli gazowej w jednym z mieszkań. W chwili eksplozji w lokalu przebywała 79-letnia kobieta. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, z powodu ciężkich obrażeń seniorka zmarła w szpitalu.

Śledczy ustalają przyczyny wybuchu. Zabezpieczono dowody i przesłuchiwani są świadkowie

- Na miejscu przeprowadzono oględziny z udziałem biegłych z zakresu pożarnictwa i kominiarstwa. Zabezpieczono materiał dowodowy, który będzie podlegał dalszej analizie. Policjanci przesłuchują również świadków i wykonują kolejne czynności mające na celu odtworzenie przebiegu zdarzenia oraz ustalenie, jakie okoliczności doprowadziły do wybuchu – informują funkcjonariusze.

Jak zaznaczają przedstawiciele policji, kluczowe dla wyjaśnienia przyczyn i przebiegu zdarzenia będą zabezpieczone dowody oraz opinie biegłych. Śledczy kontynuują czynności procesowe, które pozwolą dokładnie ustalić okoliczności wybuchu butli gazowej i pożaru, w wyniku którego zmarła 79-letnia kobieta.

8