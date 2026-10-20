Wybuch pieca w budynku na Pomorzu! Jedna osoba z poparzeniami trafiła do szpitala

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-10-20 21:13

Niebezpieczne zdarzenie na Pomorzu! W miejscowości Chełmek-Osada w powiecie nowodworskim doszło do pożaru budynku wielorodzinnego. Wszystko zaczęło się od eksplozji pieca w jednym z mieszkań. Płomienie przedostały się do kolejnego lokalu. Sześć osób musiało ewakuować się z budynku. Jedna osoba z poparzeniami została przewieziona do szpitala. Mieszkańcy wciąż nie mogą wrócić do swoich domów. Szczegóły poniżej.

Dwaj strażacy w kaskach i mundurach przy wozie gaśniczym. O wybuchu pieca i pożarze na Pomorzu przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com
  • Groźny pożar wywołany eksplozją pieca w budynku wielorodzinnym w Chełmku-Osadzie zmusił do ewakuacji sześć osób, raniąc jedną.
  • Płomienie szybko rozprzestrzeniły się na sąsiednie mieszkanie, a poszkodowana osoba z poparzeniami trafiła do szpitala.
  • O szczegółach tego zdarzenia piszemy poniżej.

Eksplozja pieca w Chełmku-Osadzie. Płomienie przedostały się do sąsiedniego mieszkania

Jak podaje „Dziennik Bałtycki” do zdarzenia doszło we wtorek, 20 października 2026 roku. Około godz. 16.30 służby otrzymały zgłoszenie o pożarze w Chełmku-Osadzie, niewielkiej miejscowości w powiecie nowodworskim. Ogień pojawił się w jednym z lokali znajdujących się w budynku wielorodzinnym. Do walki z płomieniami zadysponowano osiem zastępów straży pożarnej.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że tuż przed pojawieniem się ognia doszło do wybuchu pieca. Ogień dotarł także do sąsiedniego lokalu. W zdarzeniu ucierpiała jedna osoba, która doznała poparzeń. Po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowana została zabrana do szpitala.

Pożar w powiecie nowodworskim. Sześć osób opuściło budynek

Jeszcze przed zakończeniem akcji gaśniczej sześciu mieszkańców samodzielnie wydostało się z budynku. Strażacy zdołali opanować rozprzestrzenianie się płomieni.

Lokatorzy zamieszkujące budynek nie otrzymały na razie zgody na powrót do swoich mieszkań. Nie wiadomo również, co dokładnie doprowadziło do eksplozji pieca. Szczegółowe okoliczności i przyczyny pożaru będą wyjaśniane.

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