Tragedia pod Elblągiem. 15-latek na hulajnodze zginął po zderzeniu z autem!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-10-20 20:21

Tragiczny wypadek we wsi Władysławowo pod Elblągiem. 15-letni chłopak jadący elektryczną hulajnogą zderzył się z samochodem osobowym. Mimo podjętej reanimacji jego życia nie udało się uratować.

Do tragicznego wypadku doszło na lokalnej drodze we wsi Władysławowo pod Elblągiem. 15-latek poruszał się elektryczną hulajnogą, gdy doszło do zderzenia z oplem kierowanym przez 39-letniego mężczyznę.

Jak przekazała elbląska policja, nastolatek miał na głowie kask. Po wypadku podjęto reanimację chłopaka, jednak mimo wysiłków ratowników jego życia nie udało się uratować.

Kierowca samochodu osobowego był trzeźwy. Na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają dokładne okoliczności i przebieg tragicznego zdarzenia. Droga, na której doszło do wypadku, jest lokalną, mało uczęszczaną trasą.

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