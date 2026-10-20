Tragedia pod Elblągiem. 15-latek na hulajnodze zginął po zderzeniu z autem!

Do tragicznego wypadku doszło na lokalnej drodze we wsi Władysławowo pod Elblągiem. 15-latek poruszał się elektryczną hulajnogą, gdy doszło do zderzenia z oplem kierowanym przez 39-letniego mężczyznę.

Jak przekazała elbląska policja, nastolatek miał na głowie kask. Po wypadku podjęto reanimację chłopaka, jednak mimo wysiłków ratowników jego życia nie udało się uratować.

Kierowca samochodu osobowego był trzeźwy. Na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają dokładne okoliczności i przebieg tragicznego zdarzenia. Droga, na której doszło do wypadku, jest lokalną, mało uczęszczaną trasą.