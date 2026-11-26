Wyszedł z domu i strzelił do znajomych

Kolega poprosił, żeby do niego strzelił

Był 31 marca 2025 r. Dwaj przyjaciele spotkali się na posesji Andrzeja J. w niewielkiej wsi Krzewsk pod Elblągiem (woj. warmińsko-mazurskie). Znali się od lat, razem zarabiali na życie. Tego dnia postanowili urządzić sobie strzelanie z pistoletu hukowego, który gospodarz wcześniej przerobił na broń palną. Początkowo strzelali do śmietnika i prowizorycznej tarczy. W końcu jednak Andrzej zaproponował, żeby kolega strzelił do niego.

Wojciech J., będący pod wpływem amfetaminy, przystał na tę niedorzeczną propozycję. Nacisnął spust. Trafiony w brzuch Andrzej osunął się. Zabawa zamieniła się w walkę o życie.

Autor: Tomasz Nowociński / Super Express

Ukrył broń i zrzucił winę na ból brzucha kolegi. Nie uniknął zarzutów

Wojciech przeniósł rannego do mieszkania i wezwał pogotowie. Nie powiedział jednak prawdy. Ukrył broń, a sam utrzymywał, że kolega skarżył się na ból brzucha. Mimo reanimacji Andrzej zmarł. Dopiero sekcja zwłok ujawniła, że przyczyną jego śmierci był postrzał.

Wojciech J. trafił za kraty pod zarzutem zabójstwa. Prokuratura domagała się dla niego 10 lat więzienia. Sąd Okręgowy w Elblągu nie podzielił jednak stanowiska śledczych. 29 stycznia 2026 r. uznał mężczyznę za winnego nieumyślnego spowodowania śmierci i wymierzył mu karę dwóch lat pozbawienia wolności oraz 10 tys. zł nawiązki na rzecz matki zmarłego.

Nawet z taką karą nie pogodził się oskarżony. Sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

Autor: Tomasz Nowociński / Super Express

Zabił przyjaciela. Prosi o łagodniejszą karę

Podczas rozprawy 20 listopada obrońca Wojciecha J., wniósł o wymierzenie oskarżonemu roku więzienia w zawieszeniu. Argumentował, że to sam pokrzywdzony przerobił pistolet i zainicjował jego testowanie. Przypomniał również o niekaralności oskarżonego i jego przyznaniu się do winy. Prokurator wniósł o utrzymanie wyroku w mocy.

– Dałem się namówić, żałuję tego. Nie chciałbym zrobić żadnej krzywdy. Był moim przyjacielem – powiedział przed sądem Wojciech J., który obecnie odpowiada z wolnej stopy.

Wyrok zostanie ogłoszony 4 grudnia. W Krzewsku pozostała matka Andrzeja, która straciła syna i jego opiekę. Wojciech walczy dziś o to, by nie wrócić za kraty. Tamtego dnia wystarczyło przecież nie naciskać spustu.