Prochy 23-letniej Natalii Z. z Biskupca, zaginionej 15 września, zostały pochowane w ubiegłym tygodniu na nowym cmentarzu w Biskupcu.

Ciało kobiety znaleziono 26 września, zaledwie 130 metrów od domu jej matki, a jej tożsamość potwierdzono badaniami DNA niemal miesiąc później.

Tajemnica śmierci młodej matki dwóch chłopców, pomimo pogrzebu, wciąż pozostaje niewyjaśniona.

Matka odprowadziła córkę w ostatnią drogę

Na nowym cmentarzu w Biskupcu przybyła kolejna mogiła. W ubiegłym tygodniu złożono w niej urnę z prochami Natalii. Pogrzeb odbył się bez rozgłosu. Daty pochówku nie ogłaszano w mediach. Młodą kobietę w ciszy pożegnali krewni, przyjaciele, znajomi i mieszkańcy Biskupca. W ostatnią drogę odprowadziła ją mama.

Spod wieńców, bukietów i zniczy niemal nie widać ziemi. Wśród kwiatów bliscy ustawili zdjęcie Natalii z czasów liceum. Była niezwykle urodziwą dziewczyną. Wysoka, długie włosy, piękne oczy, delikatne rysy twarzy. Miała przed sobą całe życie, choć los jej nie rozpieszczał. Wcześnie została matką, wchodziła w kolejne nieudane związki. Nie było jej łatwo. Dziś po 23-latce pozostały wspomnienia, a dwaj mali chłopcy muszą dorastać bez mamy.

Śmierć tuż obok domu

15 września Natalia odprowadziła starszego synka do swojej mamy. Miała spotkać się z partnerem. Zniknęła. Pięć dni później policję zawiadomiono o jej zaginięciu. Partner oferował nawet 20 tys. zł nagrody za pomoc w odnalezieniu kobiety.

26 września mieszkaniec Biskupca, który poszedł po drewno na opał, dokonał makabrycznego odkrycia. Za stosem polan, na podmokłej łące, leżało ciało kobiety. Zaledwie 130 metrów od domu matki Natalii! Dopiero niemal miesiąc po znalezieniu zwłok potwierdziło się najgorsze. Wyniki badań DNA nie pozostawiły wątpliwości. To była Natalia.

Wrześniowe temperatury przekraczające 25 stopni przyspieszyły rozkład tkanek miękkich. Ani sekcja zwłok, ani ponowne oględziny miejsca znalezienia ciała nie przyniosły przełomu. Sprawę przejęła Prokuratura Okręgowa w Olsztynie. Śledczy zabezpieczyli nawet ziemię spod zwłok kobiety. Teraz biegli szukają na jej kościach śladów ewentualnych urazów.

– Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest bardzo intensywnie. Gromadzimy materiał dowodowy, uzyskujemy kolejne opinie biegłych i wykonujemy szereg innych czynności procesowych – mówi „Super Expressowi” prokurator Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Specjalny zespół ma rozwikłać zagadkę śmierci Natalii

Jak dowiedział się „Super Express”, sprawa ma tak wysoki priorytet, że powołano specjalny zespół śledczy, którego zadaniem jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności śmierci 23-latki. W postępowanie zaangażowano również funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. To jedni z najlepszych prokuratorów i policjantów w regionie.

– Determinacja jest ogromna. Dawno nie pamiętam takiego śledztwa – mówi nam jeden ze śledczych pracujących nad sprawą.

Natalia spoczywa już w grobie. Po wielu tygodniach oczekiwania i kolejnych badaniach jej ciała rodzina mogła wreszcie ją pochować. Wciąż jednak jest to jedna z najbardziej zagadkowych śmierci na Warmii i Mazurach w ostatnich latach. Pod morzem kwiatów spoczęły prochy 23-latki. Czy śledczym uda się odkryć, co odebrało jej życie?

Śledczy nadal szukają świadków. Każdy, kto posiada informacje mogące pomóc w wyjaśnieniu okoliczności śmierci Natalii, proszony jest o kontakt (nawet ten anonimowy) z prokuraturą lub policją. Ważny może okazać się nawet najdrobniejszy szczegół.

16