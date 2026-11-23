Zastrzelił ją. Potem sam zabrał pieniądze

Środa, 19 września 2012 r. Dochodzi godz. 20. Małgorzata kończy zmianę w kantorze przy polsko-rosyjskim przejściu granicznym w Gronowie (woj. warmińsko-mazurskie). Za chwilę ma zastąpić ją mąż. W domu czekają dzieci. Kobieta nie wie, że zostały jej ostatnie minuty życia.

Przy kantorze pojawia się mężczyzna w wojskowej kurtce i spodniach moro. Ma ciężkie buty, a twarz zasłania czarna kominiarka. Jest uzbrojony.

Z ustaleń śledztwa wynika, że dostał się do środka pomieszczenia chronionego pancerną szybą. Nie stwierdzono śladów włamania ani walki. Wszystko wskazywało na to, że Małgorzata sama otworzyła mu drzwi.

Napastnik zaczyna strzelać. Opróżnia magazynek broni przerobionej z gazowej. Dopiero po zabiciu kobiety sam sięga do kasy. Zabiera kilkadziesiąt tysięcy złotych w różnych walutach i ucieka.

Dlaczego właścicielka kantoru wpuściła go do środka? Czy znała człowieka, który przyszedł ją zabić? To pytania, na które śledczy nie znaleźli odpowiedzi.

Strzały miał usłyszeć mąż Małgorzaty, który w innej części budynku dokładał do pieca. Wezwano ratowników. Reanimacja nie przyniosła rezultatu. Dzieci straciły matkę, mąż żonę.

Widział zabójcę. Policja ujawniła jego nazwisko

Zbrodnia miała naocznego świadka. Mieszkaniec Ostródy jechał tamtego wieczoru do Rosji po paliwo i papierosy. Znalazł się w pobliżu kantoru. Widział zamaskowanego napastnika. Bandyta obezwładnił go i związał, ale pozostawił przy życiu.

Rozpoczęła się wielka obława. Policjanci sprawdzali, czy sprawca uciekł samochodem, czy przez pola w kierunku rosyjskiej granicy. Ważnym tropem był rzadki, brązowo-złoty opel senator. Takim autem zabójca miał odjechać. Poszukiwania nie przyniosły rezultatu.

Potem doszło do kompromitującej wpadki. Policja rozesłała do mediów portret pamięciowy sprawcy. Przedstawiał... mężczyznę w czarnej kominiarce! Dziennikarze nazwali go „najgłupszym portretem pamięciowym w Polsce”.

Znacznie groźniejsza okazała się jednak druga pomyłka. Wraz z rysunkiem do kilkudziesięciu odbiorców trafiły dane osobowe świadka. Zabójca nadal był na wolności. Policjanci obawiali się, że może próbować go uciszyć. Mieszkańcowi Ostródy zapewniono wówczas całodobową ochronę.

Gośkę znali wszyscy, którzy jeździli przez granicę

Przed laty Gronowo nie zasypiało. Samochody dzień i noc jechały do Rosji po tańsze paliwo, alkohol i papierosy. Kwitł handel, zarabiały bary, sklepy i kantory.

Małgorzata była jedną z najbardziej lubianych osób wśród przygranicznych handlarzy. Na pogrzeb przyszły tłumy.

– Była dla nas jak siostra. Mówiliśmy o niej „Gośka”. Można było u niej wymienić walutę, ale też wypić kawę czy herbatę. A bary przecież były dookoła. Takich ludzi się nie zapomina – wspomina Marcin z Ostródy, który przed laty zajmował się przygraniczną kontrabandą.

Kamery nie działały. Śledztwo umorzono

Policjanci sprawdzali kolejne tropy, ale brakowało kluczowego dowodu. Monitoring kantoru nie działał od dwóch miesięcy. Nie było nagrania zabójstwa. Śledczy badali, czy sprawca wiedział o niesprawnych kamerach.

Za informacje prowadzące do mordercy wyznaczono nagrodę. Najpierw 10 tys. zł, później niemal 40 tys. zł. Dołożyli się właściciele kantorów. Rozważano nawet hipotezę, że zabójca sam może już nie żyć.

Pod koniec 2013 r. Prokuratura Okręgowa w Elblągu umorzyła śledztwo z powodu niewykrycia sprawcy. Informację ogłoszono w styczniu 2014 r. Akta spakowano i wrzucono do piwnicy policyjnego archiwum gdzie leżą do dziś.

Kilkanaście tomów akt. Czy kryją odpowiedź?

Po 14 latach pytamy Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie, czy istnieje jeszcze szansa na schwytanie zabójcy.

– W tej sprawie policjanci przeprowadzili wszystkie możliwe wówczas do wykonania czynności procesowe i operacyjne, gromadząc kilkanaście tomów akt i zabezpieczając wszelki dostępny materiał dowodowy. Zostały przeprowadzone m.in. analizy biologiczne i teleinformatyczne, a uzyskane dane wprowadzone do policyjnych systemów informatycznych. Sprawdzane były różne hipotezy – wylicza kom. Tomasz Markowski z KWP w Olsztynie.

– Niestety żadne ustalenia nie pozwoliły na jednoznaczne wskazanie osoby czy osób podejrzewanych o udział w tym zdarzeniu. Dlatego na tym etapie śledztwo jest umorzone, ale nie zostało zapomniane. W chwili pojawienia się jakichkolwiek nowych okoliczności czy nowych śladów, to zostaną one sprawdzone przez policjantów, a śledztwo ponownie podjęte, jeśli pojawią się ku temu przesłanki – dodaje Markowski.

Nadzieję daje postęp badań DNA. W lipcu 2026 r. w Gdańsku zatrzymano podejrzanego o zabójstwo 13-letniej Izy S. sprzed 15 lat. Przełom przyniosły nowe badania genetyczne.

– Nie ma zbrodni doskonałych i mam nadzieję, że i ta sprawa zostanie wyjaśniona– mówi prokurator Tomasz Jurewicz z prokuratury okręgowej w Elblągu, z którym rozmawialiśmy o sprawie Gronowa.

Czternaście lat później. Jakby czas stanął

Gronowo nie przypomina już dawnego przygranicznego miasteczka. W marcu 2020 r. zamknięto przejście z Rosją. Nie otwarto go ponownie. Zniknęły samochody, handlarze i klienci. Opustoszałe bary i sklepy zarastają trawą.

Tydzień temu wróciliśmy do miejsca zabójstwa. Porównaliśmy nowe zdjęcia z fotografiami sprzed 14 lat. Ten sam różowy budynek, zielony szyld „24h KANTOR”, brukowany podjazd. Przy ścianach leżą teraz drewno i materiały budowlane. Wokół panuje cisza.

Kiedyś zatrzymywali się tu ludzie, którzy u Gośki wymieniali pieniądze, rozmawiali po przyjacielsku. Dziś nie ma już ani jej, ani tamtego gwaru. Zostały wspomnienia, kilkanaście tomów akt i portret człowieka w kominiarce.

Minęło 14 lat. Kantor wciąż stoi niemal niezmieniony. Śledztwo jest umorzone, a zabójca nadal nie ma nazwiska. Jakby czas zatrzymał się w Gronowie tamtego wrześniowego wieczoru.

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