Tak wygląda koniec Polski! Gronowo zarasta, a czas zatrzymał się przed zamkniętym szlabanem

Kiedyś tętniło tu życie

Kiedyś nie trzeba było tutaj zegarka. Zmieniały się tylko samochody stojące w kolejce do przejścia Gronowo–Mamonowo. Kierowcy zatrzymywali się po coś do jedzenia, wymieniali walutę, zaglądali do sklepów. Nad wejściami świeciły szyldy z obietnicą: „24h”. Dla miejscowych ruch na granicy oznaczał pracę i klientów. Dziś te same tablice wiszą nad budynkami, do których zagląda już głównie deszcz.

Czas się tu zatrzymał

Wystarczy zjechać z głównej drogi, by zobaczyć, jak bardzo zmienił się ten kawałek Polski. Trawa sięga okien, zarośla pochłaniają dawne wejścia, a za brudnymi szybami barów i punktów usługowych panuje pustka. Na jednym z budynków wciąż widnieje napis „KALINKA”. Gdzie indziej straszy szyld „BONUS – kredyty”. Są kantory, pozostałości po salonach gier, dawne sklepy spożywcze. Niby wszystko stoi na swoim miejscu, ale klientów już nie ma.

Przed jednym z kantorów stoi stary Polonez. Brama jest otwarta, jakby właściciel wyszedł tylko na chwilę i zaraz miał wrócić. Takie obrazy najmocniej pokazują, co stało się z Gronowem. Nie ma tu spektakularnych ruin. Jest powolne znikanie świata, który jeszcze niedawno miał się całkiem dobrze.

Mroczna przeszłość

To miejsce pamięta również tragedię. 19 września 2012 roku, po godz. 20, podczas napadu na jeden z kantorów zastrzelona została 31-letnia Małgorzata W. Sprawca uciekł z pieniędzmi. Śledztwo umorzono z powodu niewykrycia zabójcy. Dziś tamten dramat jest jednym z bolesnych wspomnień miejscowości.

Życie przy granicy załamało się, gdy 15 marca 2020 roku zawieszono ruch na przejściu Gronowo–Mamonowo z powodu pandemii. Potem przyszła rosyjska inwazja na Ukrainę. Mija ponad sześć lat, a przejście nadal pozostaje zamknięte. Szlabany, budki kontrolne i znaki graniczne są na miejscu. Brakuje tylko tego, co kiedyś ożywiało okolicę: ludzi.

Na drodze od czasu do czasu pojawi się samochód mieszkańca. Widać patrole Straży Granicznej, czasem przejeżdża wojskowy pojazd. Poza tym cisza. Nawet kościół, dawniej część codziennego życia tej przygranicznej wsi, sprawia wrażenie opustoszałego.

Czy to koniec Polski?

Gronowo nie zniknęło z mapy. Nadal mieszkają tu ludzie, którzy patrzą na zamknięte lokale i pustą drogę. Ale wystarczy stanąć przed znakiem „Granica Państwa”, by zrozumieć, jak szybko może skończyć się życie, które przez lata napędzała granica. Tu Polska się nie kończy. Tu kończy się dawny świat.

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