Kim jest mąż Stenki? Dla niej porzucił scenę! Teraz ciężko choruje, a ona walczy o niego

Miłość od pierwszego spotkania

Historia Danuty Stenki i Janusza Grzelaka zaczęła się w 1985 r. podczas przeglądu teatralnego w Toruniu. To właśnie tam przyszli małżonkowie po raz pierwszy zwrócili na siebie uwagę. Grzelak miał dostrzec młodą aktorkę wchodzącą do klubu i od razu "wpadła mu w oko". Nie zraziły go nawet ostrzeżenia kolegów, którzy przekonywali, że nie będzie łatwo zdobyć jej serca.

Ich pierwsza rozmowa szybko nabrała tempa. Janusz Grzelak już po kilkunastu minutach zaproponował pięknej aktorce wspólny wypad na wakacje. Początkowo taki pomysł nie przypadł Danusi do gustu, ostatecznie jednak rycerz zdobył swoją damę i luźna znajomość przerodziła się w poważny związek. Kilka lat później para wzięła ślub.

Od tamtej pory aktorka i jej mąż konsekwentnie chronili swoją prywatność. Grzelak nie szukał rozgłosu i nie próbował korzystać z popularności żony.

Janusz Grzelak też był aktorem, zrezygnował ze sceny dla żony!

Dla wielu osób zaskoczeniem może być fakt, że mąż Danuty Stenki sam ma aktorskie wykształcenie. Na początku kariery występował na deskach teatrów w Toruniu i Poznaniu. Nie zdecydował się jednak na dalsze rozwijanie kariery.

W pewnym momencie małżonkowie musieli podjąć decyzję dotyczącą dalszego życia i pracy. Grzelak postanowił zrezygnować z aktorstwa i zająć się zupełnie inną dziedziną. Został doradcą finansowym i podatkowym. Jak tłumaczył po latach, była to świadoma decyzja, dzięki której mogli skoncentrować się na rozwoju kariery żony.

Janusz Grzelak zmienił branżę i przejął część obowiązków związanych z codziennym funkcjonowaniem rodziny. Wspólnie ze Stenką wychowali dwie córki: Paulinę i Wiktorię.

Danuta Stenka walczy o życie ukochanego męża

4 listopada 2026 r. Danuta Stenka opublikowała poruszający apel o pomoc w sfinansowaniu leczenia męża. Janusz Grzelak choruje na agresywną odmianę szpiczaka, a terapia, która może dać mu szansę, nie jest refundowana. Koszt leczenia jest ogromny - 2 miliony zł! Aktorka zwróciła się do ludzi z prośbą o wsparcie zbiórki.

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