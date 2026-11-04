Żona Rogacewicza zdradziła go i odeszła. Partner Kaczorowskiej wyśpiewał wszystko u Rozenek

Jednym z najmocniejszych momentów zapowiedzi rozmowy było pytanie skierowane do Marcina Rogacewicza. Małgorzata Rozenek-Majdan chciała wiedzieć, czy prawdą jest, że jego była żona odeszła od niego dla innego mężczyzny.

Żona rzuciła Rogacewicza dla innego mężczyzny

Czy prawdą jest, że twoja była żona odeszła od ciebie dla innego mężczyzny?".

To szczególnie trudny temat dla aktora, który po rozwodzie nadal mierzy się z konfliktem dotyczącym opieki nad dziećmi. Jak informował Pudelek, była żona Rogacewicza domaga się ograniczenia jego władzy rodzicielskiej i zarzuca mu niedotrzymanie ustaleń rozwodowych dotyczących sprawowania pieczy nad dziećmi. Według wcześniejszych doniesień portalu aktor nie pojawił się na rozprawach we wrześniu i październiku 2026 r.

W zapowiedzi rozmowy pojawiła się również informacja, że Rogacewicz niemal dwa lata nie widział się z córkami. Aktor potwierdził także, że żona zostawiła go dla innego mężczyzny. podobnir twierdził wcześniej u Kuby Wojewódzkiego.

W ilu związkach była Kaczorowska po rozstaniu z Pelą?

Małgorzata Rozenek-Majdan nie oszczędzała również Agnieszki Kaczorowskiej. Prowadząca zwróciła uwagę, że Marcin Rogacewicz nie był pierwszym mężczyzną, z którym tancerka miała związać się po rozstaniu z Maciejem Pelą. Było to nawiązanie do medialnych doniesień o jej rzekomej relacji z dźwiękowcem programu "Królowa przetrwania".

Kaczorowska odpowiedziała jednak wymijająco, że "z nikim nie była związana". W rozmowie pojawił się także temat jej udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Rozenek poruszyła zarzuty dotyczące rzekomego izolowania się Kaczorowskiej i Rogacewicza od pozostałych uczestników programu. Tancerka, odnosząc się do tej kwestii, stwierdziła, że "chciałaby, żeby wypowiedział się reżyser, choreograf". Tancerka oceniła także aktualny poziom show. Jej zdaniem jest słabo.

Nie zabrakło też pytań o wspólną przyszłość zakochanych. Przypomnijmy, że ukochany Agnieszki Kaczorowskiej rozwiódł się w ubiegłym roku, ale obecnie toczy z Mają sądową batalię. Jego eks domaga się zmiany dotychczasowych ustaleń w kwestii opieki nad dziećmi, w tym ograniczenia mu władzy rodzicielskiej. Oboje zatem są wolni, zakochani. Czy będą z tego ślub i dzieci? Czas pokaże.

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Małgorzata Rozenek o "Bez kompleksów" i "Królowej przetrwania" | WYWIAD