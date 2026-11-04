Agnieszka Dygant na tropie kryminalistów. "Genialna M." podbije serca widzów? Wiemy, kiedy ją zobaczymy

Produkcja zatytułowana "Genialna M." dołącza do katalogu najnowszych polskich seriali oryginalnych serwisu SkyShowtime. Jest to już ósmy rodzimy projekt zrealizowany dla tej platformy, na której wcześniej pojawiły się takie tytuły jak "Śleboda", "Langer", "Glina. Nowy rozdział", "Morfeusz" oraz "Pionek". Niedawno stacja poinformowała również o rozpoczęciu prac na planie zdjęciowym kolejnej kryminalnej propozycji o nazwie "Zwierzak".

Fabuła serialu "Genialna M.". Kogo zagra Agnieszka Dygant w nowej produkcji?

Centralną postacią opowieści jest grana przez Agnieszkę Dygant Marta, która zarabia na życie, sprzątając komisariat policji w Bielsku-Białej. Podczas jednej z nocnych zmian kobieta ulega pokusie i zaczyna układać materiały na tablicy dowodowej, dotyczącej wyjątkowo trudnego i stojącego w miejscu śledztwa. Ku ogromnemu zaskoczeniu funkcjonariuszy wpada na trop, który znacząco przybliża ich do ujęcia przestępcy. Szybko wychodzi na jaw, że pracownica posiada nieprawdopodobnie wysoki iloraz inteligencji wynoszący aż 160 IQ. Choć tak wybitny umysł nigdy nie ułatwiał jej codziennego funkcjonowania, w starciu ze światem przestępczym sprawdza się jako znakomite narzędzie. Od tego momentu niezwykle bystra sprzątaczka wspiera śledczych przy rozwikływaniu spraw kryminalnych.

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Kiedy premiera "Genialnej M."? Pełna obsada serialu SkyShowtime

Scenariusz polskiej nowości bazuje na francuskim formacie "H.P.I. – Haut Potentiel Intellectuel", za którego stworzenie odpowiadają Nicolas Jean, Stephane Carrie oraz Alice Chegaray-Breugnot, przy czym autorem pierwotnej koncepcji jest sam Nicolas Jean.

Na ekranie zobaczymy także liczne grono innych wykonawców, wśród których znaleźli się Robert Gulaczyk, Paweł Janyst, Timur Khramtsou, Józef Pawłowski, Dorota Pomykała, Marek Siudym, Jakub Wesołowski oraz Alicja Wójcik. Listę płac uzupełniają Jowita Budnik, Robert Gonera, Łukasz Orbitowski, Agnieszka Sienkiewicz i Krzysztof Wieszczek. Widzowie zobaczą premierowe odcinki "Genialnej M." już 2 grudnia, kiedy to produkcja oficjalnie zadebiutuje.

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