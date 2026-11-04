Agnieszce Maciąg przyśnił się własny pogrzeb. Kilka dni później już nie żyła

Ostatnie dni Agnieszki Maciąg upłynęły pod znakiem niezwykle osobistych rozmów z najbliższymi. Pisarka, która zmagała się z chorobą nowotworową, mówiła o zmęczeniu, potrzebie odpoczynku i miłości do rodziny. Teraz Robert Wolański zdecydował się ujawnić fragmenty jej ostatnich wypowiedzi. Zapis z momentu zaledwie 9. dni przed śmiercią, szczególnie porusza. Maciąg opowiedziała w nim o śnie dotyczącym własnego pogrzebu.

Agnieszka Maciąg przez lata dzieliła się z czytelnikami swoimi przemyśleniami na temat życia, duchowości i poszukiwania wewnętrznej równowagi. Jej książki i publikacje inspirowały wiele kobiet. Jesienią 2025 r. stan zdrowia pisarki wyraźnie się pogorszył. Zmarła 27 listopada 2025 r. w wieku 56 lat.

Pamięć o ukochanej żonie postanowił uczcić Robert Wolański. Fotograf przygotował książkę "Agnieszka Maciąg. Historia pewnej miłości", w której opisał ich wspólne życie. Nie zabrakło w niej również zapisków z ostatnich dni pisarki. Przedpremierowy fragment publikacji przytoczył "Fakt".

Agnieszka Maciąg mówiła o odejściu. Nie chciała już cierpieć

17 listopada 2025 r., zaledwie dziesięć dni przed śmiercią, Agnieszka Maciąg mówiła o ogromnym zmęczeniu i potrzebie odpoczynku. Jej słowa, zapisane przez męża, nabierają dziś szczególnie przejmującego znaczenia.

Chcę już iść do domu… Ale nie do nas. Chcę już iść do domu. Tam! Chcę odpocząć. Chcę zasnąć i tam już być.

Tego samego dnia pisarka zapewniała bliskich, że jej miłość do nich nie zniknie, nawet jeśli fizycznie nie będzie już obok. Szczególne miejsce w jej wypowiedziach zajmowali mąż i córka Helenka.

Przyśnił jej się własny pogrzeb. Opowiedziała o tym mężowi

Jeszcze bardziej poruszający zapis pochodzi z 18 listopada 2025 r. Agnieszka Maciąg opowiedziała wówczas o śnie, który zapamiętała.

Miałam sen. Piękny pogrzeb. Taki piękny pogrzeb... Mieliśmy piękne życie. Mamy piękną i mądrą córkę. Pamiętaj, żeby była szczęśliwa. Jestem wypełniona radością, że odchodzę. Nie chcę już się męczyć. Chcę odpocząć.

19 listopada, 8. dni przed śmiercią, Maciąg wypowiedziała jeszcze jedno zdanie, które jej mąż uwzględnił w publikacji:

I to jest właśnie ten moment, kiedy już niczego nie potrzebuję.

Książka o miłości Agnieszkę Maciąg i Roberta Wolańskiego

Publikacja "Agnieszka Maciąg. Historia pewnej miłości" ma trafić do księgarń 12 listopada 2026 r. Dla czytelników będzie okazją, by poznać nie tylko historię związku pisarki i fotografa, ale również bardzo intymne wspomnienia z ostatnich dni jej życia.

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