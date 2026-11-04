Roksana Węgiel w „Eksperyment: Odsiadka”. Za duże spodnie wywołały problem

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„Eksperyment: Odsiadka” sezon 2 wrócił do Canal Plus
„Eksperyment: Odsiadka” należy do popularniejszych formatów Canal Plus. W programie grupa gwiazd spędza kilka dni z prawdziwymi, choć byłymi osadzonymi. Uczestnicy poznają realia codzienności w „więzieniu”, a przy okazji stykają się z konkretnymi problemami, takimi jak kłótnie, awantury czy nawet przemoc.
W pierwszej odsłonie programu, z udziałem mężczyzn, pojawili się różni znani uczestnicy.
W męskiej wersji show wystąpili między innymi:
- Zygmunt Chajzer,
- Michał Koterski,
- Jakub Rzeźniczak,
- Tomasz „Gimper” Działowy,
- Mateusz „Mini Majk” Krzyżanowski,
- Kacper „Jasper” Porębski
- i Damian „Stifler” Zduńczyk.
W kobiecej edycji widzowie zobaczyli z kolei następujące uczestniczki:
- Danutę Martyniuk,
- Urszulę Dudziak,
- Martę Linkiewicz,
- Roksanę Węgiel-Mglej,
- Katarzynę Paciorek, czyli Kasix,
- oraz Julię von Stein.
Program emitowany jest w każdą środę w „Canal Plus Online”. Produkcja zapowiedziała 6 odcinków, a każdy z nich pokazuje, z czym mierzą się gwiazdy. Polscy widzowie mają już za sobą dwa epizody, w których pojawiają się Urszula Dudziak, Julia von Stein i Roksana Węgiel.
Roksana Węgiel i za duże spodnie w „Eksperyment: Odsiadka”
Roksana Węgiel od samego początku otwarcie mówiła, że do całego eksperymentu podchodzi z dużą ciekawością. Chciała „skorzystać z okazji” i lepiej poznać ten trudny świat. Po wejściu do ośrodka dostała gotowy strój, ale szybko okazało się, że spodnie były na nią zdecydowanie za duże. Piosenkarka wyraźnie czuła się skrępowana, a pozostałe osadzone regularnie zwracały uwagę na widoczną bieliznę Roxie. Część z nich nie chciała już na to patrzeć, zwłaszcza kiedy Roksana wchodziła na górne łóżko albo otwierała okno. W jednym z zadań w nowym odcinku „Eksperyment: Odsiadka” koleżanki postanowiły nielegalnie pomóc jej przerobić spodnie. Roksana musiała się rozebrać, a jedna z dziewczyn podała jej katanę, żeby mogła się zasłonić. Do skrócenia było aż 9 cm.
Niedługo później do pomieszczenia weszła opiekunka osadzonych. Nie ukrywała, że nie podoba jej się to, co zobaczyła. Na początku Roksana i osadzone próbowały przekonać ją, że chcą zrobić dziewczynie spódnicę. Opiekunka nie dała temu wiary i uznała, że Roksana musi ponieść karę za swoje zachowanie.
– Dostałam rozmiar L, a ja noszę XS, albo nawet XXS. Lubię oversize, ale jak z du** spadały mi te spodnie to wiecie. Nie będę tutaj tak chodzić