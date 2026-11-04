Roksana Węgiel w „Eksperyment: Odsiadka”. Za duże spodnie wywołały problem

„Eksperyment: Odsiadka” sezon 2 wrócił do Canal Plus

„Eksperyment: Odsiadka” należy do popularniejszych formatów Canal Plus. W programie grupa gwiazd spędza kilka dni z prawdziwymi, choć byłymi osadzonymi. Uczestnicy poznają realia codzienności w „więzieniu”, a przy okazji stykają się z konkretnymi problemami, takimi jak kłótnie, awantury czy nawet przemoc.

W pierwszej odsłonie programu, z udziałem mężczyzn, pojawili się różni znani uczestnicy.

W męskiej wersji show wystąpili między innymi:

Zygmunt Chajzer,

Michał Koterski,

Jakub Rzeźniczak,

Tomasz „Gimper” Działowy,

Mateusz „Mini Majk” Krzyżanowski,

Kacper „Jasper” Porębski

i Damian „Stifler” Zduńczyk.

W kobiecej edycji widzowie zobaczyli z kolei następujące uczestniczki:

Danutę Martyniuk,

Urszulę Dudziak,

Martę Linkiewicz,

Roksanę Węgiel-Mglej,

Katarzynę Paciorek, czyli Kasix,

oraz Julię von Stein.

Program emitowany jest w każdą środę w „Canal Plus Online”. Produkcja zapowiedziała 6 odcinków, a każdy z nich pokazuje, z czym mierzą się gwiazdy. Polscy widzowie mają już za sobą dwa epizody, w których pojawiają się Urszula Dudziak, Julia von Stein i Roksana Węgiel.

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Roksana Węgiel i za duże spodnie w „Eksperyment: Odsiadka”

Roksana Węgiel od samego początku otwarcie mówiła, że do całego eksperymentu podchodzi z dużą ciekawością. Chciała „skorzystać z okazji” i lepiej poznać ten trudny świat. Po wejściu do ośrodka dostała gotowy strój, ale szybko okazało się, że spodnie były na nią zdecydowanie za duże. Piosenkarka wyraźnie czuła się skrępowana, a pozostałe osadzone regularnie zwracały uwagę na widoczną bieliznę Roxie. Część z nich nie chciała już na to patrzeć, zwłaszcza kiedy Roksana wchodziła na górne łóżko albo otwierała okno. W jednym z zadań w nowym odcinku „Eksperyment: Odsiadka” koleżanki postanowiły nielegalnie pomóc jej przerobić spodnie. Roksana musiała się rozebrać, a jedna z dziewczyn podała jej katanę, żeby mogła się zasłonić. Do skrócenia było aż 9 cm.

Niedługo później do pomieszczenia weszła opiekunka osadzonych. Nie ukrywała, że nie podoba jej się to, co zobaczyła. Na początku Roksana i osadzone próbowały przekonać ją, że chcą zrobić dziewczynie spódnicę. Opiekunka nie dała temu wiary i uznała, że Roksana musi ponieść karę za swoje zachowanie.

– Dostałam rozmiar L, a ja noszę XS, albo nawet XXS. Lubię oversize, ale jak z du** spadały mi te spodnie to wiecie. Nie będę tutaj tak chodzić

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