Córka Beaty Tyszkiewicz nie ukrywa prawdy. Tak dziś wygląda życie legendarnej aktorki

Beata Tyszkiewicz nie pojawia się publicznie. Córka zdradziła, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami

Karolina Wajda gościła w programie "Pytanie na śniadanie", w którym rozmawiała z Katarzyną Dowbor o swoim życiu oraz dorastaniu u boku znanych rodziców - reżysera Andrzeja Wajdy i aktorki Beaty Tyszkiewicz. W pewnym momencie prowadząca postanowiła poruszyć temat, który od dawna interesuje wielbicieli gwiazdy. Zapytała wprost, jak obecnie czuje się jej słynna mama.

Beata Tyszkiewicz już od dłuższego czasu nie pokazuje się publicznie. Ze względu na stan zdrowia wycofała się z życia zawodowego i medialnego. Nie uczestniczy w wydarzeniach branżowych, a większość czasu spędza w swoim domu. Choć nie pojawia się przed kamerami, pozostaje w kontakcie z najbliższymi. Szczególnie bliska jest jej córka, która regularnie ją odwiedza.

Katarzyna Dowbor zapytała o Beatę Tyszkiewicz. Odpowiedź córki mówi wiele

Katarzyna Dowbor nie ukrywała, że zależy jej na poznaniu aktualnych informacji o stanie aktorki. Podkreśliła, że zna Beatę Tyszkiewicz osobiście i zwraca się do niej po imieniu. W rozmowie z Karoliną Wajdą zapytała więc, jak 88-latka radzi sobie na co dzień i w jakiej jest obecnie formie.

Odpowiedź córki z pewnością ucieszyła fanów gwiazdy. Karolina uspokoiła widzów i zapewniła, że jej mama nie straciła pogody ducha. Jak się okazuje, nawet mimo upływu lat i ograniczeń związanych z wiekiem wciąż potrafi cieszyć się życiem i zachowuje charakterystyczne poczucie humoru.

Dobrze się czuje, cały czas jest w swoim wspaniałym poczuciu humoru - powiedziała Karolina Wajda na antenie.

Na tym jednak nie poprzestała. W jej słowach wyraźnie było słychać czułość i przywiązanie do mamy. Podkreśliła, że Beata Tyszkiewicz jest dla niej nie tylko wyjątkową osobą, ale również ogromnym wsparciem. Córka zwróciła uwagę, że aktorka wciąż zachwyca swoją urodą, a jej piękno nie ogranicza się wyłącznie do wyglądu.

Jest cudowna, jest dla mnie ogromnym wsparciem. Czuje się dobrze, na ile można się czuć, mając znaki nieskończoności w swoim wieku. (...) Nadal jest bardzo piękna i to piękno emanuje z niej – wyznała.

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