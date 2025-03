Beata Tyszkiewicz to niekwestionowana ikona polskiego kina. Zagrała masę różnych ról w filmach, serialach, a także pojawiała się na deskach teatrów. Aktorka przez wiele lat zasiadła też w jury programu "Taniec z Gwiazdami", gdzie oceniała popisy taneczne uczestników. Parę lat temu Tyszkiewicz postanowiła przejść na emeryturę - wszystkie przez zdrowie, które już nie dopisywało. Niedawno temat Beaty Tyszkiewicz poruszyła w "TzG" Grażyna Szapołowska. Oto co wyjawiła o starszej koleżance po fachu!

Grażyna Szapołowska po odtańczeniu rumby na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" postanowiła przejąć mikrofon od Krzysztofa Ibisza i przekazać wiadomość o Beacie Tyszkiewicz. Aktorka wywołała ogólne poruszenie!

Jakiś czas temu Iwona Pavlović udzieliła wywiadu, w którym wyjawiła jaki ma kontakt z Beatą Tyszkiewicz. Panie poznały się na planie "Tańca z Gwiazdami", kiedy zasiadały w jury. Wtedy dochodziło między nimi do licznych konfliktów. Okazuje się, że po latach zdarza im się kontaktować - nie jest jednak to relacja przyjacielska, a bardziej koleżeńska.

Bardzo słaby mamy kontakt. Beatka nie do końca chce się kontaktować, po prostu (...) SMS-ik, że jestem, że myślę i odpowiedź jest podobna. Taka króciutka. Jest kontakt, ale taki wiesz… Ja też nie roszczę sobie praw do jakiegoś bycia "psiapsi" z Beatą (...) Ja jestem jednak koleżanką z pracy. Ona mieszkała w Warszawie, a ja w Olsztynie, więc to też trochę utrudnia - powiedziała Iwona w wywiadzie dla "Świata Gwiazd".