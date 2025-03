"Taniec z Gwiazdami" to program, w którym emocje sięgają zenitu zarówno na parkiecie, jak i wśród widzów przed telewizorami. Ostatni odcinek przyniósł spore zaskoczenie - z show odpadła Grażyna Szapołowska. Dla wielu było niespodziewanym rozwojem wydarzeń! Iwona Pavlović w rozmowie z nami wyjawiła, że to ona mogła przyczynić się do tego, że aktorka odpadła. To właśnie ona przyznała jej wyjątkowo niskie noty.

Grażyna Szapołowska od początku wzbudzała ogromne zainteresowanie jako uczestniczka "Tańca z Gwiazdami". Jako doświadczona aktorka miała naturalną sceniczność, wdzięk i charyzmę, jednak jej taneczne umiejętności nie dorównywały innym uczestnikom. Mimo to wielu widzów uważało, że jej występy były pełne klasy.

Niestety, niektórzy jurorzy nie byli aż tak łaskawi. Szczególnie surowa okazała się Iwona Pavlović. "Czarna Mamba", jak nazywana jest jurorka, nie szczędziła krytyki pod adresem aktorki, zwracając uwagę na brak dynamiki, niedokładność ruchów czy problemy z rytmem. Jej oceny były jednymi z najniższych w tym odcinku. Ostatecznie Grażyna Szapołowska decyzją widzów musiała opuścić program. W rozmowie z "Super Expressem" Iwona Pavlović wyjawiła, że trochę żałuje tego iż dała Szapołowskiej tak niskie noty. Wprost powiedziała, iż to ona mogła przyczynić się do tego, ze Grażyna odpadła z show.

Mnie jest trochę smutno z innego powodu. Jak oceniałam, no to wygrała w dogrywce Magda Narożna. Grażynce dałam niską notę, bo pięć. Czyli teoretycznie nie pomogłam im zostać w tym programie. Kiedy z Magdą tańczył Czarek, mam wrażenie, że ona tańczyła lepiej, więc nie mogłam innej decyzji dać. To mówi taki profesjonalista ja. Natomiast ja jako Iwona, jako kobieta, jako człowiek. No jest mi żal, że te dwie pary odpadły z tego powodu, że Czarek wprowadzał taką wiesz... Nawet nie wiem, jak to nazwać, bo z jednej strony taką sportową walkę - nie poddajemy się, idziemy dalej. Ale z drugiej strony widziałam takiego dużego dystansu, do wszystkiego. Coś niesamowitego, wiesz, facet o takim też wzroście. Więc dawał dużo temu programowi. No i już teraz o Grażynce, jak się wypowiem, no to Grażynka naprawdę jest mega gwiazdą. To jest nasza ikona, to jest nasz skarb. I obecność takiej osoby w tym programie, a uważam, mimo tych wszystkich błędów i tego, co ja mówiłam, zaprezentowała się genialnie w tym programie. Z klasą, z wdziękiem. Nawet śmiem twierdzić, że w ekranie telewizora to będzie wyglądać naprawdę pięknie. Więc i dlatego jest mi szkoda, że takie dwie osobowości odpadają z programu, ale ten program jest nieprzewidywalny i takie są losy. Naprawdę życzę jej dobrych ról, dlatego, że jest warta tego. W niej dużo drzemie ona była obsadzana w takich rolach kobiet zmysłowych. Niech zagra teraz w ogóle inny charakter. W inną stronę ją puścić. Tam jest bardzo dużo... - powiedziała nam Iwona Pavlović.