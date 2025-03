Ela wraca do „Klanu”! Barbara Bursztynowicz znów pojawi się w serialu – scenarzyści znaleźli sposób

"Taniec z Gwiazdami" to nie tylko emocjonujące występy uczestników, ale także wyjątkowe kreacje jurorów i prowadzących. Iwona Pavlović, która od lat słynie z klasycznych, często czarnych stylizacji, tym razem postanowiła wszystkich zaskoczyć. W najnowszym odcinku programu pojawiła się w różowym stroju, czym wzbudziła ogromne zainteresowanie zarówno wśród publiczności, jak i internautów komentujących popularne show.

Iwona Pavlović w najnowszym odcinku "Tańca z Gwiazdami w różowej stylizacji

Od lat jurorka "Tańca z Gwiazdami" kojarzona jest z eleganckimi, ciemnymi stylizacjami, które stały się jej znakiem rozpoznawczym. Iwona Pavlović zaskoczyła więc, gdy w najnowszym odcinku programu pojawiła się w stroju w odcieniu intensywnego różu.

Fani szybko zwrócili uwagę na tę niespodziewaną zmianę. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy na temat nowego wizerunku jurorki.

Stylizacja Iwony Pavlović nie tylko dodała jej świeżości i lekkości, ale także świetnie komponowała się z barwną scenografią programu. Jurorka wyglądała promiennie i widać było, że bardzo dobrze czuła się w nowym wydaniu. Widzowie zastanawiają się, czy to jednorazowy eksperyment, czy może początek nowej ery w jej wizerunku! W niedzielny wieczór Iwona miała na sobie marynarkę, satynową koszulę, długą spódnicę, szpilki, a nawet rajstopy w różowym kolorze.

Iwona Pavlović po raz kolejny udowodniła, że potrafi zaskakiwać. Jej różowa stylizacja w "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" stała się prawdziwym hitem najnowszego odcinka. Czy jurorka zdecyduje się na kolejne modowe eksperymenty, a może powróci do klasycznej czerni. Fani z pewnością będą uważnie śledzić jej kolejne stylizacje i czekać na następne niespodzianki, które nam zaserwuje 62-latka.

