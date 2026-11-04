Tylko kapelusz kowbojski wart krocie i bikini! Tak Julia Wieniawa odsłania ciało, odpoczywając od "Tańca z Gwiazdami"

Julia Wieniawa odpoczywa od polskiej jesieni. Uciekła przed zimnem

Julia Wieniawa bywa mocno zapracowana. Nie dość, że działa w branży muzycznej, to jeszcze juroruje w "Tańcu z Gwiazdami". 1 listopada jednak widzowie jej nie zobaczyli w show. Miejsce 27-latki podczas wyjątkowego odcinka zajęła była pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska. Epizod był niezwykły również dlatego, że uczestnicy tańczyli do utworów Ireny Santor, a ta pojawiła się w studiu, emocje wzbudziła też data emisji. 1 listopada, dzień Wszystkich Świętych, to dla wielu Polaków czas, gdy odwiedzają groby i wspominają bliskich. Nie wszystkim program typowo rozrywkowy pasował do specyfiki święta.

Wieniawa jednorazowo oddała swoje miejsce za stołem jurorskim "TzG" Kwaśniewskiej, a sama udała się na wypoczynek! "Uciekła" z Polski przed zimnem i pluchą.

48

Wieniawa wskoczyła w bikini, na głowę włożyła kowbojski kapelusz. Na bogato!

Julia w sieci pochwaliła się kadrami z wyprawy, w której towarzyszy jej przyjaciółka Ola. Na swoim profilu na Instagramie zaprezentowała hotel, a także zakup, który dostarczył jej mnóstwo radości. Na jednym z filmików widać Wieniawę ubraną w skąpą górę od bikini, obcisłe szorty i rozpiętą, obszerną koszulę w paski.

Gwiazda wyjmuje z torby tajemniczy pakunek, a po chwili widać, że ma w dłoniach kapelusz Miu Miu kształtem przypominający kowbojskie nakrycia głowy. Szybko go zakłada i łapie miny zachwycona zakupem. Trzeba przyznać, że wygląda w nim świetnie. Później piosenkarka i aktorka opublikowała fotkę w plażowym zestawie i z kolorową torbą marki Miu Miu.

Warto dodać, że kapelusz Wieniawy kosztuje około 2,5 tys. zł, a torba ponad 8 tys. zł. Nie są to tanie dodatki, jednak Julia ciężko pracuje, by móc sobie na nie pozwolić. Jak wam się podobają?

Oszalałam - napisała.

Julia Wieniawa zaprosiła żonę Dominika do "Tańca z Gwiazdami". Ula zaskoczyła odpowiedzią! "Nie jestem godna"

18

Julia Wieniawa: QUIZ. Jak dobrze znasz dorobek polskiej artystki? Pytanie 1 z 8 Paulina, bohaterka, w którą Julia wciela się w "Rodzince.pl", to dziewczyna... Kuby Ludwika Kacpra Tomka Następne pytanie