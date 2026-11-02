Tak Polsat ubrał uczestników "Tańca z Gwiazdami" 1 listopada. Skromnie? Nie do końca!

Irena Santor i Jolanta Kwaśniewska w "Tańcu z Gwiazdami"

Polsat zdecydował, że nie zmieni ramówki ze względu na Święto Zmarłych. 1 listopada uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" pojawili się na parkiecie i mieli przed sobą podwójne wyzwanie. Każda z sześciu pozostałych par musiała zaprezentować aż dwie choreografie. Pierwsza była przygotowana do przebojów Ireny Santor, która pojawiła się w studiu i wyglądała wspaniale w pomarańczowej, zdobionej kreacji. Druga nawiązywała do polskich tańców ludowych.

Produkcja zaprosiła nie tylko uwielbianą Santor, ale i Jolantę Kwaśniewską, która zasiadła za stołem jurorskim. Żona byłego prezydenta Polski zastąpiła Julię Wieniawę i dołączyła do Iwony Pavlović, Tomasza Wygody oraz Rafała Maseraka. Była pierwsza dama nie ukrywała radości z zaproszenia.

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Kto przeszedł do kolejnego odcinka?

Rywalizacja była zacięta, a jurorzy nie szczędzili uczestnikom to pochwał, to krytyki. Najlepiej wypadli Helena Englert i Roman Osadchiy, którzy zgromadzili imponujące 78 punktów. Tuż za nimi znaleźli się Marta Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz z wynikiem 76 punktów. Podium zamknęli Dominik Rupiński i Estelle François, zdobywając 75 punktów.

Wszystko wskazywało na to, że wieczór zakończy się kolejnym bolesnym pożegnaniem. Wtedy jednak Jolanta Kwaśniewska postanowiła wkroczyć do akcji.

Tuż przed ogłoszeniem werdyktu była pierwsza dama zwróciła się do Krzysztofa Ibisza z nietypową prośbą. Zapytała, czy ze względu na wyjątkowy charakter odcinka i obecność Ireny Santor można zrobić wyjątek i nie eliminować żadnej pary. Udało się!

Ostatecznie 1 listopada nikt nie musiał żegnać się z show. W grze o Kryształową Kulę pozostało sześć par i wszyscy awansowali do ćwierćfinału:

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński i Estelle François

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Co ze strojami?

1 listopada odcinek "Tańca z Gwiazdami" nie obfitował w skąpe wdzianka, jak to bywa zazwyczaj, choć nie było całkiem skromnie. Uczestnicy i ich trenerzy wyglądali doskonale w strojach ludowych, ale pokazali się też w zestawach typowych dla tańców, które prezentowali. Estelle François wystąpiła w ostrej czerwieni, Daria Syta odsłoniła zgrabne nogi, a Julia Suryś pokazała się w sukience z prześwitami.

Jak oceniacie ten wyjątkowy odcinek emitowany w dniu Wszystkich Świętych? Zdjęcia znajdziecie niżej.

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Zobacz więcej zdjęć. Tron dla Ireny Santor, ludowe stroje i elegancja Kwaśniewska. Specjalna noc w "Tańcu z Gwiazdami"

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