"Taniec z Gwiazdami": kto odpadł we Wszystkich Świętych 2026? Znamy wyniki!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-11-01 22:58

W 9. odcinku 19. edycji program „Taniec z Gwiazdami” zaoferował widzom wyjątkowe emocje, a emisja zaplanowana na 1 listopada wywołała ogromne poruszenie w sieci. Uczestnicy zaprezentowali na parkiecie układy zatańczone do niezapomnianych przebojów Ireny Santor. W składzie sędziowskim doszło do sporej niespodzianki – w miejscu Julii Wieniawy obok jurorów zasiadła Jolanta Kwaśniewska. Kto musiał pożegnać się z rywalizacją w wydaniu „Tańca z Gwiazdami” we Wszystkich Świętych 2026?

Emisja 19. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" w telewizji Polsat przekroczyła półmetek. W dotychczasowych odcinkach publiczność oglądała m.in. Akademię Czarnej Mamby, Disney Night, Latino Night oraz odsłonę rodzinną. Po wydaniu dedykowanym twórczości Maryli Rodowicz producenci postawili na Irena Santor Night, w którym uczestnicy zatańczyli do kultowych utworów artystki. W fotelu sędziowskim w roli jurorki gościnnej zasiadła była pierwsza dama - Jolanta Kwaśniewska, zastępując jednorazowo Julię Wieniawę.

Taniec z Gwiazdami 19 - wyniki 1.11.2026

Pary dalej walczą o Kryształową Kulę. W 9. odcinku zatańczyli oni do największych hitów Ireny Santor podczas Irena Santor Night. Oto punktacja z odcinka:

  1. Helena Englert i Roman Osadchiy 40 + 38 = 78 punktów
  2. Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz 40 + 36 punktów = 76 punktów
  3. Dominik Rupiński i Estelle François 37 + 38 = 75 punktów
  4. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz 38 + 36 = 74 punktów
  5. Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna 38 +30 = 68 punktów
  6. Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka 27 + 34 punkty = 61 punktów
Nie uwierzycie, jaki Mandaryna miała pomysł na taniec! Krystian nie wytrzymał!

Taniec z Gwiazdami 19 - kto odpadł 1.11.2026?

Zgodnie z decyzją jury i widzów, 1 listopada 2026 roku z programem nie pożegnała się żadna para. Wszyscy przechodzą do ćwierćfinału.

W walce o Kryształową Kulę pozostali:

  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  • Helena Englert i Roman Osadchiy
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  • Dominik Rupiński i Estelle François 
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Z programem pożegnały się już następujące pary:

Irena Santor, Jolanta Kwaśniewska oraz jury Tańca z Gwiazdami na ściance. O wynikach odcinka przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 29
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