"Taniec z Gwiazdami": kto odpadł we Wszystkich Świętych 2026? Znamy wyniki!

Emisja 19. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" w telewizji Polsat przekroczyła półmetek. W dotychczasowych odcinkach publiczność oglądała m.in. Akademię Czarnej Mamby, Disney Night, Latino Night oraz odsłonę rodzinną. Po wydaniu dedykowanym twórczości Maryli Rodowicz producenci postawili na Irena Santor Night, w którym uczestnicy zatańczyli do kultowych utworów artystki. W fotelu sędziowskim w roli jurorki gościnnej zasiadła była pierwsza dama - Jolanta Kwaśniewska, zastępując jednorazowo Julię Wieniawę.
Taniec z Gwiazdami 19 - wyniki 1.11.2026
Pary dalej walczą o Kryształową Kulę. W 9. odcinku zatańczyli oni do największych hitów Ireny Santor podczas Irena Santor Night. Oto punktacja z odcinka:
- Helena Englert i Roman Osadchiy 40 + 38 = 78 punktów
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz 40 + 36 punktów = 76 punktów
- Dominik Rupiński i Estelle François 37 + 38 = 75 punktów
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz 38 + 36 = 74 punktów
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna 38 +30 = 68 punktów
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka 27 + 34 punkty = 61 punktów
Taniec z Gwiazdami 19 - kto odpadł 1.11.2026?
Zgodnie z decyzją jury i widzów, 1 listopada 2026 roku z programem nie pożegnała się żadna para. Wszyscy przechodzą do ćwierćfinału.
W walce o Kryształową Kulę pozostali:
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
Z programem pożegnały się już następujące pary: