"Taniec z Gwiazdami": kto odpadł we Wszystkich Świętych 2026? Znamy wyniki!

Emisja 19. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" w telewizji Polsat przekroczyła półmetek. W dotychczasowych odcinkach publiczność oglądała m.in. Akademię Czarnej Mamby, Disney Night, Latino Night oraz odsłonę rodzinną. Po wydaniu dedykowanym twórczości Maryli Rodowicz producenci postawili na Irena Santor Night, w którym uczestnicy zatańczyli do kultowych utworów artystki. W fotelu sędziowskim w roli jurorki gościnnej zasiadła była pierwsza dama - Jolanta Kwaśniewska, zastępując jednorazowo Julię Wieniawę.

Taniec z Gwiazdami 19 - wyniki 1.11.2026

Pary dalej walczą o Kryształową Kulę. W 9. odcinku zatańczyli oni do największych hitów Ireny Santor podczas Irena Santor Night. Oto punktacja z odcinka:

Helena Englert i Roman Osadchiy 40 + 38 = 78 punktów Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz 40 + 36 punktów = 76 punktów Dominik Rupiński i Estelle François 37 + 38 = 75 punktów Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz 38 + 36 = 74 punktów Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna 38 +30 = 68 punktów Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka 27 + 34 punkty = 61 punktów

Nie uwierzycie, jaki Mandaryna miała pomysł na taniec! Krystian nie wytrzymał!

Taniec z Gwiazdami 19 - kto odpadł 1.11.2026?

Zgodnie z decyzją jury i widzów, 1 listopada 2026 roku z programem nie pożegnała się żadna para. Wszyscy przechodzą do ćwierćfinału.

W walce o Kryształową Kulę pozostali:

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński i Estelle François

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Z programem pożegnały się już następujące pary: