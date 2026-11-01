Rzeczniczka MSWiA reaguje na zamieszanie wokół męża Danuty Holeckiej. Mówi, co się działo!

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-11-01 20:57

W mediach pojawiła się wiadomość o interwencji policji wobec męża dziennikarki Danuty Holeckiej, obecnie gwiazdy stacji Republika. Zdaniem telewizji to nie było przypadkowe działanie funkcjonariuszy. Na takie postawienie sprawy stanowczo zareagowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

Danuta Holecka
Autor: Ireneusz Sobieszczuk Jan Bogacz/ PAP

W niedzielę (1.11), czyli w dniu Wszystkich Świętych, telewizja Republika przekazała wiadomość o tym, że mąż czołowej dziennikarki tej stacji, Danuty Holeckiej, został zatrzymany przez policję, a do tego zakuto go w kajdanki. Wszystko miało miejsce przez jednym z cmentarzy w Warszawie, na którym to pochowany jest syn Holeckiej i jej męża, Krzysztofa Dunin-Holeckiego, Julian. Małżonkowie chcieli odwiedzić grób syna, gdy przed cmentarzem doszło do zamieszania.

Głos w sprawie zabrała policja, wystosowany został komunikat: - W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami dotyczącymi interwencji policjantów w rejonie cmentarza przy ul. Fosa w Warszawie informujemy, że jej przyczyną było naruszenie przepisów ruchu drogowego. Kierujący samochodem wjechał w obszar objęty znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”, obowiązującym w związku z czasową zmianą organizacji ruchu w pobliżu cmentarza. Podczas interwencji mężczyzna nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy i odmówił podania swoich danych osobowych. W związku z jego zachowaniem policjanci zastosowali kajdanki, aby zapobiec samowolnemu oddaleniu się - przekazano.

Sprawa i tak stała się wiadomością dnia w Republice, a na zajście zareagował sam Jarosław Kaczyński wskazując, że nie jest to, jego zdaniem przypadkowa akacja: -

Nie znają żadnej świętości! Mąż p. red. Danuty Holeckiej zglebowany i zakuty w kajdanki podczas legitymowania przy okazji wizyty na cmentarzu na grobie syna… Normalne? Absurdalne, ale tak właśnie wygląda państwo Tuska. Agresja, przemoc i szczucie, zwłaszcza na tych, którzy swoją pracą na co dzień udowadniają, jak bardzo potrzebne są prawda i obiektywizm w polskich mediach - napisał na portalu X Kaczyński.

W końcu do zatrzymanie męża Holeckiej odniosła się rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Karolina Gałecka. W serwisie X napisała:

- W związku z interwencją policji przy cmentarzu na Służewcu informuję, że Policja nie interweniowała dlatego, że ktoś zaparkował przy cmentarzu. Mężczyzna zaparkował w miejscu niedozwolonym, a gdy funkcjonariusze próbowali go pouczyć, nie reagował na ich polecenia. Został więc zabrany do radiowozu w celu ustalenia tożsamości. Przedstawianie tej interwencji jako ataku na rodzinę, pomija jej istotne okoliczności i jest manipulacją. Prawo obowiązuje każdego, również rodzinę pracownika Republiki.

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