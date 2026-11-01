Mąż Danuty Holeckiej zatrzymany przed cmentarzem. Policja podaje powód

Mąż Danuty Holeckiej został zatrzymany i skuty w kajdanki podczas interwencji przed cmentarzem przy ul. Fosa.

Według Jarka Olechowskiego powodem interwencji miało być nieprawidłowe parkowanie. Małżeństwo miało przyjechać na grób syna.

Telewizja Republika opublikowała nagranie z zajścia. Komenda Stołeczna Policji odniosła się do sytuacji.

Dramatyczne okoliczności śmierci syna Danuty Holeckiej

Mąż Danuty Holeckiej zatrzymany. TV Republika pokazała nagranie

Informację o interwencji przed cmentarzem przekazała Telewizja Republika. Stacja poinformowała, że policjanci zatrzymali męża Danuty Holeckiej - według ich doniesień bez powodu. Do wpisu dołączono nagranie pokazujące moment interwencji.

Sprawę skomentował również Jarek Olechowski, szef redakcji stacji. Napisał, że mężczyzna został skuty w kajdanki, a powodem miało być niewłaściwe parkowanie. Według jego relacji małżeństwo przyjechało na cmentarz, by odwiedzić grób syna. Olechowski ostro ocenił działania policjantów.

Dlaczego policja zatrzymała męża dziennikarki?

Zwróciliśmy się do Komendy Stołecznej Policji z pytaniami o przebieg interwencji, jej powód oraz czynności podjęte wobec męża Danuty Holeckiej.

„Interwencja Policji w rejonie cmentarza przy ul. Fosa. W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami dotyczącymi interwencji policjantów w rejonie cmentarza przy ul. Fosa w Warszawie informujemy, że jej przyczyną było naruszenie przepisów ruchu drogowego. Kierujący samochodem wjechał w obszar objęty znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”, obowiązującym w związku z czasową zmianą organizacji ruchu w pobliżu cmentarza.

Podczas interwencji mężczyzna nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy i odmówił podania swoich danych osobowych. W związku z jego zachowaniem policjanci zastosowali kajdanki, aby zapobiec samowolnemu oddaleniu się. W trakcie czynności mężczyzna zgłosił złe samopoczucie. Policjanci wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Podkreślamy, że interwencja była następstwem stwierdzonego naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz zachowania kierującego podczas podejmowanych przez policjantów czynności. Nie miała żadnego związku z tożsamością pasażerów samochodu ani wykonywaną przez nich działalnością zawodową. Informacje przedstawiające interwencję jako podjętą bez uzasadnionej przyczyny są niezgodne z ustalonym przebiegiem zdarzenia”.

Interwencja Policji w rejonie cmentarza przy ul. Fosa W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami dotyczącymi interwencji policjantów w rejonie cmentarza przy ul. Fosa w Warszawie informujemy, że jej przyczyną było naruszenie przepisów ruchu drogowego. Kierujący samochodem wjechał w obszar objęty znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”, obowiązującym w związku z czasową zmianą organizacji ruchu w pobliżu cmentarza. Podczas interwencji mężczyzna nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy i odmówił podania swoich danych osobowych. W związku z jego zachowaniem policjanci zastosowali kajdanki, aby zapobiec samowolnemu oddaleniu się. W trakcie czynności mężczyzna zgłosił złe samopoczucie. Policjanci wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Podkreślamy, że interwencja była następstwem stwierdzonego naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz zachowania kierującego podczas podejmowanych przez policjantów czynności. Nie miała żadnego związku z tożsamością pasażerów samochodu ani wykonywaną przez nich działalnością zawodową. Informacje przedstawiające interwencję jako podjętą bez uzasadnionej przyczyny są niezgodne z ustalonym przebiegiem zdarzenia.— Policja Mokotów Ursynów Wilanów (@Policja_KRPII) November 1, 2026

Dziennikarka TV Republika i jej mąż we Wszystkich Świętych odwiedzali grób syna, pochowanego na Starym Cmentarzu na Służewie na warszawskim Ursynowie. Julian Holecki zmarł 9 lipca 2024 roku. Miał 31 lat i pracował jako lekarz. Ciało jedynego syna Danuty Holeckiej znaleziono w jego mieszkaniu.