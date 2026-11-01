Sławny reżyser postrzelił się na strzelnicy! Trafił do szpitala

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-11-01 15:58

Niebezpieczny incydent z udziałem wielkiej gwiazdy amerykańskiego kina. 83-letni Michael Mann, wybitny twórca takich hitów jak „Gorączka”, „Zakładnik” czy „Ostatni Mohikanin” został ranny w wyniku przypadkowego postrzału z własnej broni. Do groźnego zdarzenia doszło w sobotę, 31 października, na terenie strzelnicy w Los Angeles. Na miejscu interweniowały policja i straż pożarna, rannego filmowca przetransportowano karetką do szpitala.

Pistolet, amunicja i zegarek na drewnianym stole. O wypadku Michaela Manna na strzelnicy przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com "Broń palna plus". Czy w życie wejdzie pomysł broni dla każdego mieszkańca miasta?

Wypadek na strzelnicy w Los Angeles. Reżyser Michael Mann jest w szpitalu

Amerykański serwis TMZ przekazał doniesienia o groźnym zdarzeniu z udziałem Michaela Manna. Scenarzysta, producent i reżyser niechcący postrzelił się sam z broni palnej. Podczas wizyty na jednej ze strzelnic w Los Angeles 83-letni filmowiec nieumyślnie zranił się w nogę.

Cała sytuacja rozegrała się w sobotę, 31 października, około godziny 16 czasu lokalnego. Reżyer spędzał czas w prywatnym klubie strzeleckim The Range LA.

Michael Mann ranny podczas ćwiczeń. Policja w Los Angeles bada sprawę

Jak wynika z relacji informatorów portalu TMZ, do niekontrolowanego wystrzału doszło w momencie, gdy filmowiec zamierzał umieścić pistolet z powrotem w kaburze. Wystrzelona kula ugodziła mężczyznę prosto w nogę.

Na miejsce wypadku wezwano zastępy straży pożarnej i funkcjonariuszy policji z Los Angeles. Ratownicy medyczni udzielili 83-latkowi pomocy i zdecydowali o przewiezieniu poszkodowanego go karetką do szpitala.

Policjanci zakwalifikowali to zajście jako niefortunny wypadek podczas treningu strzeleckiego. Śledczy wykluczyli celowe działanie Manna, ustalając, że trzymana przez niego broń wypaliła całkowicie przypadkowo.

W tej chwili brakuje dokładnych komunikatów określających stan zdrowia artysty oraz stopień odniesionych przez niego ran. Współpracownicy reżysera jak dotąd nie odnieśli się do sprawy mimo próśb o komentarz wysłanych przez redakcję TMZ.

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Największe hity Michaela Manna. Reżyser pracuje nad filmem „Gorączka 2”

Michael Mann to jeden z najbardziej rozpoznawalnych reżyserów w Stanach Zjednoczonych. Choć był czterokrotnie nominowany do Oscara, ani razu nie dostał tej nagrody.

Za szczytowe osiągnięcie w jego dorobku uchodzi nakręcona w 1995 roku „Gorączka”, w której główne role zagrali Al Pacino i Robert De Niro.

Wśród dzieł reżysera znajdują się również takie produkcje jak „Łowca” (1986), „Ostatni Mohikanin” (1992), „Informator” (1999) czy „Ali” (2001). Odpowiadał on także za realizację filmu „Zakładnik” (2004) z udziałem Toma Cruise'a oraz „Miami Vice” (2006).

Najnowszym zamkniętym projektem w filmografii twórcy pozostaje „Ferrari” z 2023 roku z Penélope Cruz i Adamem Driverem. Aktualnie filmowiec skupia się na przygotowaniach do produkcji „Gorączka 2”.

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