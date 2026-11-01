Sławny reżyser postrzelił się na strzelnicy! Trafił do szpitala

Wypadek na strzelnicy w Los Angeles. Reżyser Michael Mann jest w szpitalu

Amerykański serwis TMZ przekazał doniesienia o groźnym zdarzeniu z udziałem Michaela Manna. Scenarzysta, producent i reżyser niechcący postrzelił się sam z broni palnej. Podczas wizyty na jednej ze strzelnic w Los Angeles 83-letni filmowiec nieumyślnie zranił się w nogę.

Cała sytuacja rozegrała się w sobotę, 31 października, około godziny 16 czasu lokalnego. Reżyer spędzał czas w prywatnym klubie strzeleckim The Range LA.

🇺🇸 BREAKING: Hollywood director Michael Mann, 83, accidentally shot himself in the leg at a Los Angeles gun range on Saturday and was taken to the hospital. The man behind the crime classic “Heat” was putting his gun back in its holster when it went off. Police called it a training accident. His condition hasn’t been released.— NewsForce (@Newsforce) November 1, 2026

Michael Mann ranny podczas ćwiczeń. Policja w Los Angeles bada sprawę

Jak wynika z relacji informatorów portalu TMZ, do niekontrolowanego wystrzału doszło w momencie, gdy filmowiec zamierzał umieścić pistolet z powrotem w kaburze. Wystrzelona kula ugodziła mężczyznę prosto w nogę.

Na miejsce wypadku wezwano zastępy straży pożarnej i funkcjonariuszy policji z Los Angeles. Ratownicy medyczni udzielili 83-latkowi pomocy i zdecydowali o przewiezieniu poszkodowanego go karetką do szpitala.

Policjanci zakwalifikowali to zajście jako niefortunny wypadek podczas treningu strzeleckiego. Śledczy wykluczyli celowe działanie Manna, ustalając, że trzymana przez niego broń wypaliła całkowicie przypadkowo.

W tej chwili brakuje dokładnych komunikatów określających stan zdrowia artysty oraz stopień odniesionych przez niego ran. Współpracownicy reżysera jak dotąd nie odnieśli się do sprawy mimo próśb o komentarz wysłanych przez redakcję TMZ.

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Największe hity Michaela Manna. Reżyser pracuje nad filmem „Gorączka 2”

Michael Mann to jeden z najbardziej rozpoznawalnych reżyserów w Stanach Zjednoczonych. Choć był czterokrotnie nominowany do Oscara, ani razu nie dostał tej nagrody.

Za szczytowe osiągnięcie w jego dorobku uchodzi nakręcona w 1995 roku „Gorączka”, w której główne role zagrali Al Pacino i Robert De Niro.

Wśród dzieł reżysera znajdują się również takie produkcje jak „Łowca” (1986), „Ostatni Mohikanin” (1992), „Informator” (1999) czy „Ali” (2001). Odpowiadał on także za realizację filmu „Zakładnik” (2004) z udziałem Toma Cruise'a oraz „Miami Vice” (2006).

Najnowszym zamkniętym projektem w filmografii twórcy pozostaje „Ferrari” z 2023 roku z Penélope Cruz i Adamem Driverem. Aktualnie filmowiec skupia się na przygotowaniach do produkcji „Gorączka 2”.