Katarzyna Skrzynecka i Barbara Kurdej-Szatan żegnają zmarłego Pawła Tucholskiego. "Nie mogę uwierzyć"

Katarzyna Skrzynecka nie może uwierzyć w śmierć przyjaciela. "Bardzo smutno"

Paweł Tucholski współpracował z wieloma znanymi artystami. Jedną z osób, które szczególnie mocno przeżyły jego odejście, jest Katarzyna Skrzynecka. Aktorka znała go jeszcze z czasów studiów w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Przez lata mieli również okazję razem pracować. Występowali m.in. w musicalu "Chicago", a później spotkali się także na planie programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Skrzynecka przypomniała również o ich wspólnych doświadczeniach związanych z dubbingiem. Razem użyczali głosów bohaterom dwóch kultowych animacji Disneya. Paweł Tucholski wcielił się w Aladyna i Simbę, a Katarzyna Skrzynecka śpiewała partie Dżasminy i Nali.

Aktorka opublikowała bardzo osobiste pożegnanie. Nie ukrywała, jak trudno jest jej pogodzić się z tą wiadomością.

🖤 ...bardzo smutno... 🖤 Paweł Tucholski... Aktor i wokalista ... 🩶Tuchol... Mój serdeczny Przyjaciel z jednego Roku na studiach w PWST ... Nie mogę uwierzyć.... że tak młodo i nagle zabrakło go wśród nas .... Kochany, serdeczny, pełen uroczej i dobrodusznej "naiwności" w świecie, w którym często nie docenia się takich Wrażliwców. Ten ciepły serdeczny śmiech będę pamiętać zawsze jako najurokliwsze chwile studenckich lat .... Razem graliśmy w Musicalu "Chicago" ... po latach też w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"... Jako duet zawodowy zagraliśmy i zaśpiewaliśmy duet Alladyna i Jasminy w polskiej wersji dubbingowej Disney'owskiego "Alladyna".... oraz jako Nala i Simba w "Król Lew" ... 🩶 Paweł .... tak smutno Wyrazy Współczucia dla Bliskich i Rodziny – napisała Katarzyna Skrzynecka.

Barbara Kurdej-Szatan żegna Pawła Tucholskiego. "Będzie Cię bardzo brakowało"

Poruszający wpis zamieściła również Barbara Kurdej-Szatan. Aktorka opublikowała pożegnanie, w którym wspomniała o niezwykłej energii i talencie zmarłego artysty. Podkreśliła, że jego obecność była odczuwalna nie tylko na scenie, ale również za kulisami.

Pawełku…..♥️😢 [*] @pawel_tucholski 💔Będzie Cię bardzo brakowało…. Twojej radości niezwykłej, talentu, dobra… I na scenie.. i za kulisami.. i wszędzie, gdzie swą cudowną dobrą energią się dzieliłeś. Dziękujemy Ci za nią, za Ciebie…🙏🏼 Do zobaczenia🫶🏼 - napisała Barbara Kurdej-Szatan.

Anna Mucha i Anna Korcz żegnają Pawła Tucholskiego

Poruszające słowa pojawiły się również w komentarzach pod wpisem Barbary Kurdej-Szatan. Głos zabrała ponownie Katarzyna Skrzynecka, która jeszcze raz podkreśliła, jak wiele znaczył dla niej zmarły aktor. Wspomniała o ich przyjaźni z czasów studiów oraz wspólnej pracy przy polskiej wersji dubbingowej "Aladyna".

"🖤🖤🖤😥Tuchol... Mój serdeczny Przyjaciel z jednego Roku na studiach w PWST ... Nie mogę uwierzyć.... Kochany, serdeczny, pełen uroczej i dobrodusznej "naiwności" w świecie, w którym często nie docenia się takich Wrażliwców. Ten ciepły serdeczny śmiech będę pamiętać zawsze jako najurokliwsze chwile studenckich lat .... Jako duet zawodowy zagraliśmy i zaśpiewaliśmy duet Alladyna i Jasminy w polskiej wersji dubbingowej Disney'owskiego "Alladyna".... Paweł kochany” - napisała aktorka.

Pod postem pojawiły się także słowa Anny Muchy. Aktorka przekazała kondolencje bliskim i rodzinie zmarłego.

"🖤 kondolencje dla najbliższych i rodziny" - napisała.

Nie kryła emocji również Anna Korcz. Okazuje się, że miała w planach spotkanie z Pawłem Tucholskim, do którego niestety już nie dojdzie.

"Paweł… nie wierzę… mieliśmy się zobaczyć…, niepotrzebnie było to odkładać…" - wyznała.

Krótkie, ale pełne emocji pożegnanie zamieściła także Olga Szomańska. "Pawełek wspaniały!" - napisała. Jacek Kopczyński, który miał okazję pracować z aktorem w warszawskim Teatrze Dramatycznym, zamieścił archiwalne zdjęcie i pożegnał go słowami: "Żegnaj Pawełku....".

Paweł Tucholski zmarł w wieku 57 lat. Kilka dni wcześniej otrzymał nową pracę

Paweł Tucholski zmarł 30 października 2026 roku. Miał 57 lat. Był aktorem teatralnym, filmowym, musicalowym i dubbingowym. Widzowie znali go m.in. jako głos dorosłego Simby w "Królu Lwie" oraz tytułowego bohatera animowanego "Aladyna". Występował także w serialach "Klan", "Złotopolscy", "Kryminalni" i "Prawo Agaty".

W 2014 roku wziął udział w pierwszej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w którym zajął piąte miejsce. Zaledwie trzy dni przed śmiercią, 27 października, Teatr Miejski im. Tadeusza Różewicza w Gliwicach poinformował o dołączeniu artysty do zespołu. Miał rozpocząć nowy etap zawodowy. Niestety, nie zdążył już wystąpić na gliwickiej scenie.

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