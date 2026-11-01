Halloween 2026. Tak przebrały się polskie gwiazdy. Kto wyglądał najlepiej?

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-11-01 9:34

Halloween to jeden z tych dni w roku, kiedy gwiazdy mogą pozwolić sobie na naprawdę dużo. Im bardziej zaskakujący pomysł, tym większa szansa, że zdjęcia obiegną internet. W tym roku polscy celebryci nie zawiedli. Kto zaskoczył najbardziej? Maffashion wcieliła się w Edwarda Miszczaka, a Natsu i Wojtek Kucina odtworzyli ślubne stylizacje Michała Wiśniewskiego i Mandaryny. Nie zabrakło też filmowych inspiracji, dyń i mrocznych postaci. Obejrzyjcie zdjęcia.

Maffashion znowu zaskoczyła. Tym razem została Edwardem Miszczakiem

Julia Kuczyńska od lat traktuje Halloween bardzo poważnie. Jej przebrania regularnie przyciągają uwagę internautów, a influencerka ma już na koncie wcielenia w takie postacie jak Mata, Quebonafide, Iga Świątek czy Joanna Senyszyn. W 2026 roku postawiła na kolejną osobę, której raczej nikt nie spodziewał się zobaczyć w halloweenowym wydaniu. Maffashion przebrała się za Edwarda Miszczaka.

Nie ograniczyła się do samego kostiumu. W przygotowanej sesji towarzyszyła jej koleżanka wcielająca się w Annę Cieślak, a całość stylizowano na zdjęcia paparazzi. Pomysł wywołał rozbawienie wśród internautów.

Natsu i Wojtek Kucina odtworzyli ślub Wiśniewskiego i Mandaryny

Jednym z najbardziej sentymentalnych pomysłów tegorocznego Halloween było przebranie Natsu i Wojtka Kuciny. Para postanowiła przypomnieć ślub Michała Wiśniewskiego i Mandaryny, który odbył się w szwedzkiej Kirunie.

Natsu wcieliła się w Martę Wiśniewską. Założyła białą suknię z falbanami, jasną perukę i futrzane okrycie. Wojtek Kucina przejął z kolei charakterystyczny wizerunek lidera Ich Troje. Nie zabrakło czerwonych włosów, srebrnego garnituru i białej koszuli. Trzeba przyznać, że inspiracja była bardzo czytelna, a para zadbała o najważniejsze szczegóły.

Bagi został Skolimem. Wybrał się nawet na jego stację

Wśród tegorocznych przebrań nie mogło zabraknąć Bagiego. Zwycięzca "Tańca z Gwiazdami" postanowił upodobnić się do Skolima. Blond peruka, ciemne okulary, charakterystyczne dodatki i zegarek miały pomóc w odtworzeniu wizerunku wokalisty.

Największe wrażenie robi jednak miejsce, w którym influencer zaprezentował swoją metamorfozę. Bagi pojawił się na różowej stacji benzynowej należącej do Skolima. Pozował z kanistrem na tle neonów i naśladował charakterystyczne pozy piosenkarza.

Maja Rutkowski jako Cruella de Mon

Na filmową postać postawiła Maja Rutkowski. Żona Krzysztofa Rutkowskiego wybrała Cruellę de Mon z "101 dalmatyńczyków". Jej stylizacja nawiązywała do charakterystycznego wizerunku bohaterki. Nie zabrakło efektownego futra, czarnego toczka i czerwonych rękawiczek. Całość uzupełniała cygarniczka.

Dowborowie jak z "Pulp Fiction", a Klaudia Halejcio zamieniła się w dynię.

Filmową inspirację wybrali również Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Małżonkowie odtworzyli kultową scenę z "Pulp Fiction". To jeden z tych duetów, które nie muszą nawet wybierać strasznych kostiumów, by zwrócić na siebie uwagę. Wystarczy dobrze rozpoznawalne nawiązanie do kina. Z kolei Klaudia Halejcio postawiła na motyw, bez którego trudno wyobrazić sobie Halloween. Aktorka zaprezentowała się w dyniowym przebraniu. Wśród kostiumów inspirowanych gwiazdami, filmami i popkulturą taki wybór był nieco innym podejściem do halloweenowej zabawy.

Polskie gwiazdy po raz kolejny udowodniły, że Halloween to dla nich coś więcej niż założenie maski i przebranie się za ducha. W tym roku liczyły się przede wszystkim pomysł, poczucie humoru i umiejętność zaskoczenia obserwatorów.

Przebrania gwiazd znajdziesz w naszej galerii!

Kolaż zdjęć polskich gwiazd w strojach na Halloween. O pomysłowych przebraniach celebrytów przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 39
Lampion z dyni na Halloween
Sonda
Obchodzisz Halloween?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HALLOWEEN

ROLKI