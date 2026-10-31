Maffashion przebrała się na Halloween za Edwarda Miszczaka. Fani zachwyceni

Dla wielu osób Halloween stanowi doskonałą okazję do wykazania się kreatywnością. W polskim świecie show-biznesu oraz mediów społecznościowych od kilku lat niekwestionowaną liderką w tworzeniu takich kreacji pozostaje Julia Kuczyńska. Również w tym roku popularna Maffashion wybrała postać powszechnie znaną, której nikt nie spodziewał się zobaczyć w takim wydaniu, i upodobniła się do Edwarda Miszczaka. Efekty tej spektakularnej metamorfozy zaprezentowała na swoim profilu na Instagramie za pomocą serii fotografii oraz wideo. Na samym stroju jednak nie poprzestała, ponieważ całą konwencję żartu zdecydowała się rozwinąć także w opisie zamieszczonym bezpośrednio pod postem.

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Maffashion jako Edward Miszczak

Zarówno opublikowane zdjęcia, jak i nagranie wideo, Maffashion opatrzyła dokładnie takim samym podpisem stylizowanym na prasową sensację, który brzmiał "TYLKO U NAS: Edward Miszczak i Anna Cieślak przyłapani na romantycznym spacerze! Nie mogli oderwać od siebie wzroku. Zdjęcia ze spaceru pary podbijają sieć! Jeden szczegół zwraca uwagę... [FOTO]".

Swój wpis uzupełniła jeszcze emotikonami oraz krótkim hasłem "Happy Halloween!!!". Influencerka postanowiła przy okazji zażartować z serwisów plotkarskich. Jej tegoroczny projekt stanowi więc zgrabne połączenie samego przebrania na Halloween z parodią tekstów o życiu gwiazd.

Halloweenowe przebranie Maffashion zachwyciło internautów

Sekcja komentarzy pod publikacją błyskawicznie zapełniła się wpisami rozbawionych fanów. Część obserwatorów otwarcie przyznała, że w pierwszej chwili uwierzyła w prawdziwość opublikowanych materiałów.

Jedna z obserwujących napisała wprost "Ahahahaha, super!!! Aż się nabrałam 😂😂". Kolejna osoba dorzuciła krótkie wyznanie o treści "Skapnęłam się gdzieś po 40 sekundach". Pod postem pojawiło się również mnóstwo komplementów skierowanych bezpośrednio do samej autorki nagrania. Wśród nich znalazły się takie wpisy jak "Julka haha you are the best! 😍", "Maff 🤣🤣🤣 co ty dałaś 🤣😂" oraz "Jesteś niemożliwa! Tytuł królowej Halloween pozostaje aktualny 😂". Jeden z internautów podsumował całą tę charakteryzację zaledwie dwoma słowami, pisząc "za mocne 🤣".

W przygotowanej przez nas galerii zdjęć możecie dokładnie zobaczyć, jak prezentowało się tegoroczne przebranie Maffashion na Halloween.

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