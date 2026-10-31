Maffashion co roku zachwyca na Halloween. Jej metamorfozy w polskie gwiazdy robią furorę

Maffashion zachwyca na Halloween. Na stroje Julii Kuczyńskiej czeka cały internet

Święto duchów daje znanym osobom świetny pretekst do zabawy własnym wizerunkiem i całkowitej zmiany wyglądu na jeden wieczór. Choć wielu celebrytów decyduje się wówczas na klasyczne przebrania wampirów, wiedźm, postaci z horrorów albo bohaterów popularnych filmów i seriali, niektórzy traktują to wyzwanie o wiele bardziej ambitnie. W tym gronie zdecydowanie wyróżnia się Julia Kuczyńska, funkcjonująca w sieci jako Maffashion, która swoimi przemianami od lat wzbudza w polskim internecie ogromne emocje.

Znana influencerka wielokrotnie pokazała, że w temacie kostiumów nie istnieją dla niej żadne bariery. Zamiast kupować gotowe przebrania, woli tworzyć kreatywne charakteryzacje i dopracowane w każdym calu stylizacje, czerpiąc z nieoczywistych źródeł. Jej propozycje rzadko kiedy wpisują się w typowy, mroczny klimat tego święta. Dla Kuczyńskiej priorytetem nie jest bowiem wywołanie strachu, lecz osiągnięcie piorunującego efektu końcowego, który na długo zapadnie wszystkim w pamięć.

Maffashion jako Mata, Iga Świątek i Joanna Senyszyn. Niezwykłe metamorfozy influencerki

Odtwarzanie wyglądu popularnych osób to prawdziwa specjalność Julii Kuczyńskiej. W 2021 roku influencerka zaprezentowała się fanom jako raper Mata, natomiast dwanaście miesięcy później wprawiła internautów w osłupienie, zmieniając się w Quebonafide. W obu przypadkach nie skończyło się jedynie na założeniu podobnej odzieży, ponieważ gwiazda z ogromną starannością odwzorowała również uczesanie, makijaż oraz specyficzne detale urody obu muzyków.

W następnych sezonach Maffashion udowodniła, że jej pomysły wykraczają daleko poza branżę muzyczną. W 2023 roku sięgnęła po motyw z produkcji „O dwóch takich, co ukradli księżyc”, przypominając dziecięce role Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Z kolei rok później postawiła na sportowy akcent i przeobraziła się w Igę Świątek, co natychmiast stało się jednym z najgorętszych i najchętniej komentowanych tematów w okresie halloweenowym.

Natomiast w 2025 roku Kuczyńska znów postanowiła zaczerpnąć inspiracji ze sceny politycznej. Jej wybór padł na Joannę Senyszyn, która zresztą sama zaangażowała się w ten projekt i pożyczyła influencerce części własnej garderoby. Choć każda z tych kreacji pochodziła z zupełnie innej bajki, wspólnym mianownikiem wszystkich projektów zawsze pozostawała perfekcyjna dbałość o najmniejsze detale.

Sonda Które przebranie Maffashion na Halloween jest najlepsze? Mata Quebonafide Jacek i Placek z filmu "O dwóch takich, co ukradli księżyc" Iga Świątek Joanna Senyszyn

Jak powstają halloweenowe stylizacje Maffashion? Sekretem Julii Kuczyńskiej są detale

Z czego wynika tak ogromna popularność halloweenowych projektów Maffashion? Kluczem do sukcesu jest przede wszystkim jej bezkompromisowe podejście do kopiowania cudzego wizerunku, w którym sam ubiór stanowi zaledwie punkt wyjścia. Równie istotną rolę odgrywają tu idealnie dopasowane peruki, precyzyjny makijaż i akcesoria, a często także wystudiowany sposób poruszania się, specyficzna gestykulacja oraz odpowiednia mimika twarzy.

Tak kompleksowe przygotowania sprawiają, że jej projekty mocno wykraczają poza ramy zwykłych, imprezowych przebieranek. Są to od początku do końca przemyślane kreacje, w których na pierwszy rzut oka niezwykle trudno dostrzec samą autorkę. Kuczyńska z dużą swobodą podchodzi do przyjętych schematów, a w swoich realizacjach regularnie przemyca sporą dawkę humoru oraz dystansu do samej siebie.

Trzeba też podkreślić, że influencerka wcale nie dąży do tego, by w każdym stroju prezentować się atrakcyjnie i zjawiskowo w klasycznym ujęciu. Zdecydowanie bardziej zależy jej na maksymalnym upodobnieniu się do naśladowanej postaci, nawet kosztem własnej urody. To właśnie to poświęcenie sprawia, że jej propozycje tak mocno przebijają inne halloweenowe kreacje rodzimych celebrytów.

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Najlepsze przebrania Maffashion na Halloween. Przypominamy głośne kreacje Julii Kuczyńskiej

Nadchodzące wielkimi krokami święto duchów stanowi świetny pretekst, aby odświeżyć w pamięci najbardziej kreatywne transformacje Julii Kuczyńskiej. Na przestrzeni ostatnich lat gwiazda internetu udowodniła, że wciąż potrafi wprawić w zdumienie nawet swoich najwierniejszych obserwatorów, którzy przecież doskonale wiedzą o jej słabości do wizerunkowych eksperymentów.

Trudno jednoznacznie wskazać, czy wypadła bardziej wiarygodnie w roli Maty, Quebonafide, Igi Świątek, czy też jako Joanna Senyszyn. Nie ulega jednak żadnej wątpliwości, że jej unikalne projekty na Halloween są absolutnie niepodrabialne i wyróżniają się na tle innych.

W przygotowanej przez nas galerii znajdziecie zestawienie najbardziej pamiętnych kostiumów Maffashion z minionych lat. Przypomnijcie sobie jej dotychczasowe przemiany na Halloween i zdecydujcie sami, które z tych wcieleń najbardziej zasługuje na miano absolutnego numeru jeden!