Widzowie nie chcą "Tańca z Gwiazdami" 1 listopada? Burza wokół programu. "Szok"

Internauci w szoku po ogłoszeniu "Tańca z Gwiazdami" 1 listopada

Wszystkich Świętych to dla wielu osób dzień zadumy, refleksji i rodzinnych spotkań. Polacy odwiedzają groby bliskich, zapalają znicze i wspominają tych, którzy odeszli. Nic więc dziwnego, że informacja o emisji tanecznego show właśnie tego dnia wzbudziła zainteresowanie.

Część widzów uważa, że w tak szczególnym terminie telewizja powinna postawić na spokojniejszą ramówkę. Pojawiają się opinie, że niedzielny wieczór z muzyką, tańcem i rywalizacją na parkiecie może nie wszystkim odpowiadać. Inni nie widzą jednak powodu, by rezygnować z oglądania ulubionego programu.

To właśnie te różnice sprawiają, że temat budzi tak duże emocje. Dla jednych 1 listopada powinien być przede wszystkim czasem refleksji, dla innych wieczorny program może być chwilą odpoczynku po pełnym wspomnień dniu.

Nie powinno być "TzG" 1 listopada - czytamy w sieci. 1 listopada - szok - piszą internauci.

Dyskusja wokół daty emisji pokazuje, jak różne mogą być oczekiwania widzów. Jedni chcieliby, aby telewizja uwzględniała szczególny charakter Wszystkich Świętych i zmieniła plany. Inni podkreślają, że decyzja o oglądaniu programu należy do każdego z osobna, a wieczór przed telewizorem nie musi oznaczać braku szacunku dla zmarłych.

Iwona Pavlović powiedziała, co myśli o "Tańcu z Gwiazdami" 1 listopada

Drodzy państwo, zgadzam się z tym, że ten termin może nas trochę podzielić i pojawią się głosy zarówno za, jak i przeciw. Kiedy dowiedziałam się, że odcinek odbędzie się 1 listopada, byłam bardzo zdziwiona. Byłam niemal pewna, że tego dnia nie będzie programu. Z drugiej strony uświadomiłam sobie, że to nie musi być wyłącznie dzień smutku. Uważam, że powinniśmy wspominać naszych bliskich, których już z nami nie ma, i przypominać ich sobie również w pozytywny, radosny sposób. Możemy wracać do najlepszych chwil i najpiękniejszych momentów, które z nimi przeżyliśmy. Oczywiście pozostaje w nas żal i ból, ale kiedy wieczorem wrócimy do domu, być może spędzenie czasu przy programie da nam chwilę oddechu. Wiem, że będą tańce ludowe, więc ten odcinek z pewnością będzie inny niż wszystkie pozostałe. Moim zdaniem nie jest to dzień, w którym musimy wyłącznie cierpieć. Oczywiście dla mnie będzie to trudny czas, ponieważ całkiem niedawno straciłam mamę. Odeszła ode mnie, ale wiesz co? Dużo z nią rozmawiam i czuję, że jest we mnie. Dlatego 1 listopada powiem mamie, żeby obejrzała ze mną "Taniec z Gwiazdami" - przyznała Iwona Pavlović w rozmowie z "Super Expressem".

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