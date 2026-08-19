Od kultowego viralu do "współczesnej wiedźmy". Tak zmieniła się Karolina Czarnecka

W 2014 roku piosenka „Hera koka hasz LSD” w wykonaniu zaledwie 25-letniej wówczas artystki podbiła serca Polaków. Jej występ na wrocławskim Przeglądzie Piosenki Aktorskiej sprawił, że w mgnieniu oka Karolina Czarnecka zdobyła ogromną popularność w całym kraju.

Zamiast zatrzymać się na jednym przeboju, artystka wykorzystała rozgłos i wyjątkowe doświadczenie do zbudowania wielotorowej kariery. W międzyczasie musiała jednak stoczyć walkę z własnymi słabościami.

Karolina Czarnecka i Hera koka hasz LSD. Od hitu minęła już ponad dekada

Mimo że wiele osób mogło uznać hit "Hera koka hasz LSD" za autorską kompozycję artystki, to w rzeczywistości utwór ten jest coverem. Specjalnie na Przegląd Piosenki Aktorskiej 2014 we Wrocławiu stworzono polską wersję piosenki "Heroine and Cocaine" z dorobku The Tiger Lillies.

Jej interpretacja okazała się ogromnym sukcesem w sieci. Często mówi się, że był to pierwszy polski viral internetowy w świecie artystów muzycznych. Zapis koncertu transmitowanego w TVP Kultura, który trafił później na kanał nadawcy w serwisie YouTube, zanotował do dzisiaj aż 18 milionów wyświetleń, a 21 milionów zebrał wypuszczony później teledysk. Potem Karolina Czarnecka na chwilę zniknęła.

"Współczesna wiedźma i czuła feministka". Tak artystka opisuje samą siebie

Niedawno, bo w 2024 roku, piosenkarka przyznała publicznie, że borykała się z problemem uzależnienia od różnych substancji, w tym również tych zakazanych prawem. Udało jej się jednak pokonać nałóg. Nie dała za wygraną i z uporem dążyła do realizacji swoich zawodowych marzeń.

Debiutancka EP-ka z 2014 roku nosiła tytuł "Córka" i zawierała słynne "Hera koka hasz LSD". Teraz z kolei Karolina Czarnecka promuje nową płytę zatytułowaną "Matka". Tytuł ten nie jest przypadkowy, bo cztery lata temu na świat przyszła jej córka, Józefina. Obecnie artystka angażuje się w liczne inicjatywy artystyczne, a motyw kobiecości stanowi bardzo ważny element jej pracy. Jest m.in. pomysłodawczynią podcastu pod nazwą "CÓRY".

- Współczesna wiedźma i czuła feministka. Artystka muzyczna, aktorka, performerka, reżyserka, songwriterka - czytamy na oficjalnym kanale wokalistki na YouTube.

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Co dziś robi Karolina Czarnecka? Rezygnacja z Eurowizji i nowe projekty

Najnowszy album "Matka" ujrzał światło dzienne pod koniec 2025 roku, a po nim ukazały się kolejne utwory. Jednym z nich jest kawałek "Jedna chwila", nagrany wspólnie z ekipą brutto skład. Z tą piosenką Karolina Czarnecka wraz z towarzyszkami awansowała do krajowych eliminacji do Eurowizji. Jednak tuż przed ogłoszeniem listy uczestników artystka ogłosiła swoje wycofanie z konkursu. Jako powód podała niezgodność wydarzenia z jej wartościami i artystycznym kodeksem, najprawdopodobniej nawiązując do faktu, że w Eurowizji nadal uczestniczyć miał Izrael.

W ostatnim czasie artystka pojawiła się na scenie podczas Olsztyn Green Festival. Natomiast 7 sierpnia odbyła się premiera jej singla "Offline (soft)", który jest zupełnie nową aranżacją utworu wydanego na początku 2025 roku.

- Natura zamiast ekranu. Cisza zamiast powiadomień. 'Offline (soft)' to nowa, akustyczna odsłona jednego z najbardziej wyrazistych utworów Karoliny Czarneckiej. Delikatna aranżacja odsłania jego najbardziej intymną warstwę - tęsknotę za byciem naprawdę obecnym, poza szumem informacji, poza nieustannym połączeniem, bliżej natury i samej siebie - brzmi oficjalna zapowiedź.

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