Tajner bez ogródek o "Królowej przetrwania". Komentuje udział Marioli Bojarskiej-Ferenc

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-10-03 10:52

Według medialnych doniesień, które niedawno pojawiły się na portalu Pudelek Mariola Bojarska-Ferenc dołączy do grona uczestniczek "Królowej przetrwania". O jej udziale została zapytana przez nas Dominika Tajner, która sama doskonale zna realia tego formatu. Gwiazda początkowo przyznała, że nie słyszała jeszcze o tej informacji. Chwilę później nie miała jednak wątpliwości, że Mariola poradzi sobie w wymagających warunkach.

Tego Dominika Tajner się nie spodziewała! Usłyszała o Marioli Bojarskiej-Ferenc

"Królowa przetrwania" to program, w którym znane kobiety mierzą się z trudnymi warunkami i własnymi słabościami. Format dostarcza widzom emocji, a uczestniczkom - intensywnych doświadczeń. Tym razem do programu ma dołączyć Mariola Bojarska-Ferenc. O jej udział zapytaliśmy Dominikę Tajner.

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Mariola Bojarska-Ferenc w "Królowej przetrwania". Tajner: "To jest niezwykła przygoda"

Dominika Tajner na początku rozmowy nie kryła zaskoczenia, gdy usłyszała o nowej uczestniczce.

Tego nie widziałam - przyznała w rozmowie z nami.

Dominika szybko zapewniła ją jednak, że Mariola Bojarska-Ferenc z pewnością da sobie radę. Tajner podkreśliła przy tym, że "Królowa przetrwania" jest czymś więcej niż tylko telewizyjnym show. Jej zdaniem udział w programie to przede wszystkim wyjątkowa przygoda, której nie da się sprowadzić wyłącznie do tego, co później oglądają widzowie.

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Gwiazda zwróciła także uwagę na specyfikę telewizji. Jak zauważyła, uczestniczki spędzają na planie znacznie więcej czasu, niż ostatecznie trafia na ekran. Z nagranego materiału powstaje później telewizyjna całość, w której szczególną uwagę widzów mogą przyciągać emocjonalne momenty.

No pewnie, że da sobie radę! A "Królowa przetrwania" to jest niezwykła przygoda. I to nie jest tylko tak, że dla widza to jest show. Wiadomo, że tam jest ileś godzin nagranych i z tego trzeba zrobić zbitkę. Tam czasami są kontrowersje, afery i to wszystko podsycają, ale to jest wspaniała przygoda. Ja trzymam kciuki za wszystkie dziewczyny, które pojadą... Nie wiem gdzie jadą i nie wiem kiedy jadą ale fajnie, będę oglądać - mówi nam Dominika Tajner.

Rozmawiała Julita Buczek

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