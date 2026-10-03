Cezary Żak zdradził, że to nie koniec filmowej "Lalki". Wspomniał o serialu i podał datę!

Cezary Żak zagrał w "Lalce" barona Dalskiego

Cezary Żak to jeden z wielu świetnych aktorów, których w ekranizacji "Lalki" Macieja Kawalskiego nie brakuje. 65-latek wcielił się w barona Dalskiego, a na ekranie można zobaczyć również Marcina Dorocińskiego jako Stanisława Wokulskiego, Marka Kondrata w roli Ignacego Rzeckiego, z kolei Andrzej Seweryn zagrał Tomasza Łęckiego, a Mateusz Damięcki Kazimierza Starskiego. Damska część obsady to Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka, Agata Kulesza w roli pani Meliton, Maria Dębska wcielająca się w Kazimierę Wąsowską czy Karolina Gruszka jako Florentyna.

Ostatnio Żak gościł w podcaście Karola Paciorka "Imponderabilia" i zdradził, że... filmowa "Lalka" będzie miała swój ciąg dalszy w postaci serialu. Według gwiazdora ten ma wejść na ekrany dopiero za kilka lat. Obecnie można oglądać zupełnie inną, netfliksową, serialową "Lalkę" z kompletnie inną obsadą oraz zamysłem artystycznym.

Ale też z drugiej strony, no nie da się w dwugodzinnym, no ponaddwugodzinnym filmie zawrzeć wszystkich wątków i pokazać wszystkie wątki. Nie dałoby się, ale też wiem od producenta, że chyba jest taki wstępny plan, żeby za trzy lata wypuścić serial. (...) Więc te nasze wszystkie epizody, no tam gramy, znaczy ja gram tam epizod, były podcięte w każdej scenie. Ucieszyłem się, że nie wycięto żadnej mojej sceny, ale one są podcięte do takiego minimalnego stanu - opowiadał Żak.

Czekacie?

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"Lalka" już w kinach, a Żak ocenia serial Netfliksa

"Lalka" Kawalskiego (od 30 września w kinach) to konkurencja dla serialu o tym samym tytule w reżyserii Pawła Maślony. Tam Wokulskim jest Tomasz Schuchardt , a Łęcką Sandra Drzymalska. Sześcioodcinkowa całość budzi kontrowersje, bo powieść Prusa była dla serialu jedynie inspiracją. Żak produkcję obejrzał i ocenił w podcaście:

Cała Polska żyje "Lalką" netfliksową i strasznie dużo się narodziło recenzentów. Zawsze powtarzałem, że ja się cieszę, że powstały dwie "Lalki". Wiedziałem, że ta netfliksowa będzie inna. Nie używano jeszcze wtedy słowa "reinterpretacja", tylko mówili: "Tamta będzie, wiesz, dziwna, tamta będzie inna". I super. Obejrzałem prawie całą i bardzo mi się podoba. Grane jest fenomenalnie, natomiast się bardzo różni od naszej. To tylko tyle mogę powiedzieć.

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