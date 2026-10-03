Śmiertelna kraksa osobówki z ciężarówką. Droga krajowa zablokowana

W Biskupicach pod Byczyną na drodze krajowej nr 11 doszło do śmiertelnego wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego i ciężarówki.

W wyniku zderzenia zginął kierowca samochodu osobowego.

Droga jest całkowicie zablokowana, a policja wyznaczyła objazd przez Paruszowice, Gosław, Wojsławice do DW487.

Śmiertelny wypadek w Biskupicach. Osobówka zderzyła się z ciężarówką

Do dramatycznych wydarzeń na trasie łączącej województwo opolskie z wielkopolskim doszło w godzinach porannych. Na trasie Kluczbork – Kępno, w okolicach miejscowości Biskupice pod Byczyną, rozegrał się dramat. Jak wynika z pierwszych, wstępnych ustaleń pracujących na miejscu służb, doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką.

Pojazd osobowy zderzył się z ogromnym tirem z tak dużą siłą, że przód auta osobowego został niemal całkowicie zmiażdżony. Na miejsce natychmiast wezwano wszystkie służby ratunkowe, w tym straż pożarną, zespoły ratownictwa medycznego oraz policję. Niestety, mimo błyskawicznie podjętej akcji ratowniczej, życia kierowcy samochodu osobowego nie udało się uratować. Lekarz przybyły na miejsce zdarzenia stwierdził zgon kierującego osobówką.

Zablokowana droga krajowa nr 11 pod Byczyną. Policja wyznaczyła oficjalne objazdy dla kierowców

Obecnie na miejscu tragedii pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy starają się szczegółowo odtworzyć przebieg tego tragicznego zdarzenia i ustalić, co dokładnie doprowadziło do potwornego wypadku. Ze względu na konieczność zabezpieczenia śladów oraz usunięcia rozbitych pojazdów, droga krajowa nr 11 została całkowicie wyłączona z ruchu. Utrudnienia w tym rejonie mogą potrwać nawet kilka godzin, dlatego kierowcy muszą liczyć się z poważnymi opóźnieniami.

Jak poinformował w oficjalnym komunikacie dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu: „W miejscu wypadku droga jest całkowicie zablokowana”. Służby drogowe we współpracy z policją zorganizowały już specjalne trasy alternatywne. Mundurowi kierują wszystkie nadjeżdżające pojazdy na objazd, który prowadzi przez następujące miejscowości: Paruszowice, Gosław oraz Wojsławice, aż do drogi wojewódzkiej nr 487 (DW487).

Służby apelują do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do panujących warunków atmosferycznych oraz o bezwzględne stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem.

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