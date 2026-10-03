Jan Bednarek strzelił Rumunii gola, a potem przekazał świetną wiadomość. Chodzi o jego piękną żonę

Jan Bednarek podwyższył prowadzenie Polaków w 66. minucie. Z rzutu rożnego dośrodkował Sebastian Szymański, a w polu karnym najwyżej do piłki wyskoczył obrońca FC porto i precyzyjnym strzałem głową trafił do siatki. Po tym trafieniu Polka prowadziła już 5:0, a Bednarek - celebrują gola - wziął piłkę i wsadził ją sobie pod koszulkę.

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Ten charakterystyczny i wymowny gest mógł oznaczać jedno - Jan Bednarek podzielił się z kibicami dobrą nowiną, że jego żona Julia jest w ciąży. Obrońca reprezentacji Polski potwierdził to zresztą już po meczu w mediach społecznościowych. "Dziecko jest w drodze" - napisał Bednarek, publikując zdjęcia z meczu. Koledzy z reprezentacji i kibice pośpieszyli z gratulacjami.

GALERIA: Julia Bednarek, piękna żona obrońcy reprezentacji Polski

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Julia Bednarek (z domu Nowak) to jedna z najpiękniejszych polskich WAG's, jak nazywane są partnerki słynnych piłkarzy. Historia obrońcy reprezentacji Polski i zjawiskowej modelki zaczęła się dość nietypowo – przez internet. Oficjalnie zostali parą w 2017 roku. Obrońca był już wtedy zawodnikiem angielskiego Southampton.

- Z Jankiem poznaliśmy się przez internet. Napisał do mnie na Snapchacie i tak się zaczęło. Zaczęliśmy codziennie ze sobą pisać, potem rozmawialiśmy na FaceTime, bo Janek był w Anglii a ja w Polsce. Ciężko było się spotkać... A pierwszy raz na żywo zobaczyłam go na meczu Polska - Kazachstan, gdzie najpierw poznałam jego menedżerów, następnie rodziców Janka i potem dopiero Jego! Od razu zaiskrzyło i wiedzieliśmy, że jesteśmy dla siebie stworzeni. Nie ma większej miłości! - opowiadała Julia Nowak "Super Expressowi".

W sierpniu 2021 roku na świat przyszła ich córka Lilly. Dwa lata później, w czerwcu 2022 roku, para wzięła ślub. Julia Bednarek z wykształcenia związana z marketingiem i mediami, w przeszłości pracowała jako modelka. Jest aktywna w social mediach, gdzie dzieli się fragmentami życia rodzinnego, podróżami i codziennością u boku piłkarza. Obecnie mieszkają w malowniczym Porto, po transferze Jana Bednarka z Southampton do drużyny "Smoków". Teraz ich rodzina znów się powiększy.