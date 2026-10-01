Wrócił z mistrzostwem Europy. Dziewczyna bohatera Polaków nie wytrzymała! "Słowa mnie zawodzą"

Po zakończeniu turnieju i fali euforii, która zalała cały kraj, przyszedł czas na osobiste podsumowania i powitania w domach złotych siatkarzy. Jedno z nich było wyjątkowe. Dominika Pakiela, partnerka Bartłomieja Lemańskiego, opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym z trudem próbowała ubrać w słowa emocje towarzyszące sukcesowi ukochanego.

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"Słowa mnie zawodzą w momencie, kiedy mam opisać, jak dużą dumę czuję w kierunku mojego ulubionego człowieka" – takimi słowami rozpoczęła swój post Dominika.

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Bartłomiej Lemański wrócił ze złotem ME. Ukochana Dominika pęka z dumy

Partnerka siatkarza przypomniała, że ich wspólna droga rozpoczęła się w 2019 roku, kiedy Lemański po raz ostatni przed dłuższą przerwą reprezentował Polskę. Jego powrót do kadry narodowej zwieńczony złotym medalem mistrzostw Europy jest efektem niezwykłej determinacji. "7 lat później odbiera tytuł Mistrza Europy. 7 lat walki o siebie, ciągłej pracy i przekraczania swoich granic" – podkreśliła, nawiązując do całego okresu walki o powrót do najwyższej formy i miejsce w reprezentacji.

"Zeszły rok był najlepszym w jego karierze, kiedy jednocześnie studiował, chodził na praktyki i w wolnych od pracy dniach przyjeżdżał mnie odwiedzać w szpitalu, pomagać w domu, wspierać w ciężkich chwilach" – napisała Dominika, ujawniając, jak wielkim wsparciem był dla niej w trudnym czasie.

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Ukochana Lemańskiego wyraziła nadzieję, że droga, którą przeszedł, stanie się inspiracją dla innych. "Nie da się opisać słowami, jak bardzo jestem szczęśliwa i dumna, że mogę towarzyszyć mu w codziennym życiu i jak dużo się od niego uczę. Mam nadzieję, że jego historia da nie tylko przykład, ale też nadzieję tym, którzy są w kryzysie. Walka o siebie jest jedną z tych najtrudniejszych, którą można wygrać" – stwierdziła.

Na koniec Dominika pozdrowiła wszystkich fanów i zaprosiła ich na trybuny w Warszawie, gdzie od nowego sezonu w barwach stołecznego Projektu będzie grał jej partner. Więcej zdjęć Bartłomieja Lemańskiego z ukochaną znajdziesz w naszej galerii.